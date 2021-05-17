「港版國安法」成為騙徒犯案工具，近日亦有《蘋果》員工接到來電顯示為「+852」字頭、操普通話聲稱來自「國安公署」的來電，對方能叫出其全名和部份身份證號碼，指其涉國安案件，要求到指定地點協助調查。翻查警方騙案警示，絕大部份「+852」字頭的電話均為由海外撥打的詐騙電話，警方及其他政府機構並不會以「+852」字頭的電話致電市民。

有《蘋果》員工今日接到顯示為「+852」的來電，當時手機已彈出警告指該電話或來自境外，接聽後對方為操普通話男子，能叫出其全名和身份證號碼最後4個字，自稱來自「國安公署」，指其涉及國安案件，再不處理便會「很麻煩」，惟未有提及他在《蘋果》的工作。

對方更在電話中要求，在指定時間到國安公署位於銅鑼灣維景酒店的辦公室「協助調查」。在一再詢問對方身份下，對方只回答兩個字的中文名，未有提及職銜等其他資料。該同事不相信對方，於是掛斷電話。他隨即再接到數個顯示「+852」字頭的來電，亦未再接聽。據了解，蘋果員工收到類似電話並非首次。

根據警方去年11月的騙案警示「提防假冒執法人員電話騙案」，警方接獲市民查詢有關「+852」字頭的來電，來電者以普通話自稱警方或「其他執法機構人員」，要求受害人提供個人銀行戶口號碼及密碼等敏感資料，或指示受害人到指定地點見面；過程中騙徒更可説出受害人的姓名。

大部份+852字頭為海外撥打詐騙電話

警方稱，絕大部份「+852」字頭的電話均為由海外撥打的詐騙電話，警方及其他政府機構並不會以「+852」字頭的電話致電市民，如有人自稱執法人員或政府機構職員，以不同理由指示交出個人資料及財產，應該主動查證及再三向相關機構核實來電者身份，切勿向陌生人透露個人資料。

去年警方接獲15宗涉利用「港版國安法」的電話騙案，其中一名65歲女子收到電騙，騙徒聲稱事主違反《國安法》，要交出金錢以示清白，受害人於是提供網上理財戶口資料，終被騙徒從戶口轉走約220萬元。受害人其後報警求助，警方成功截取當中10萬元，案件中暫未有人被捕。

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