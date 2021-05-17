本港早前新増一宗源頭不明確診個案，患者為一名4歲男童，呼吸系統專科醫生梁子超今晨出席電台節目時表示，一般小朋友確診個案都有源頭，但暫時未找到今次個案身邊人曾有確診，如未來患者有其他陽性樣本或抗體陽性結果，則不排除今次是假陽性個案。

梁子超指，該名男童屬源頭不明感染，現無法判斷是否假陽性個案，建議再檢驗小童的上呼吸道及糞便樣本，如若樣本均呈陰性，則不排除小童為假陽性個案。

梁又指，即使個案屬假陽性，推斷亦只影響本港遲數周達至「清零」，在疫情上影響不大。梁表示應加強外防輸入檢疫，防止再次走漏變種病毒個案才最重要，否則台灣會成前車之鑑。

梁子超：走漏變種個案手尾長

梁表示，台灣本來為世界防疫模範，亦因此當地疫苗接種率較低，加上已回復正常社區活動，令群體免疫水平低，引致變種病毒走漏入社區後疫情大爆發。梁認為，「香港唔係好台灣好多」，提倡所有從台抵港人士不論接種疫苗與否劃一強制檢疫21天，「又走漏（變種病毒個案）手尾可以好長」。

香港大學微生物學系臨床副教授兼感染及傳染病中心總監何柏良今早出席另一電台節目時則指，台灣疫情是否處於高峰仍言之尚早，相信隨着加強檢測未來數日確診數字會上升。他指世界第二波疫情主要涉及變種病毒，主要於亞洲及南美爆發，認為港府今次收緊入境措施速度較以往有進步。

星港「旅遊氣泡」料推遲 業界影響微

新加坡及香港「旅遊氣泡」計劃原定本月26日啟動，但最近新加坡疫情有爆發迹象，梁子超推斷氣泡須推遲，又認為日後要重啟計劃，不應只考慮有否接種疫苗，而是視乎變種病毒有否持續在社區傳播，如一旦出現兩宗無關連的源頭不明變種個案，即反映社區存在持續傳播。

旅遊界立法會議員姚思榮今早出席電台節目時亦表示，對計劃已「打定輸數」，認為如期啟動成數低。姚指新港氣泡首兩周以自由行及商務客為主，對行業影響有限。姚又指新加坡並非港人外遊熱門地，冀本港爭取盡快清零，同澳門通關，有數據後與內地商討通關，包括以接種疫苗作優先考慮作誘因，強調只有通關才可協助旅遊業。

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