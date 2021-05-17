【本報訊】時代巨輪輾平觀塘裕民坊，最後一間留守小店「裕發鮮果汁」老闆娘張太，在周二最後遷出期限前接受市建局方案，昨午正式與街坊告別，街坊光顧裕發支持，拍照記錄小店最後面貌。張太回憶40年果汁歲月，對沒能為亡夫守住小店，不禁感觸落淚，她會稍作休息，再考慮是否重開果汁店。

派蔗汁燒豬答謝支持

「佢（丈夫）叫我守住呢度但都守唔到，但都冇辦法，時代都係咁變遷」。裕發鮮果汁陪伴張太及裕民坊走過40個寒暑，昨午4時正式結業。多名街坊趁最後機會前來光顧，有人專程拍照留念。關門前一小時，員工更將「賣剩蔗」榨汁，免費派給街坊，張太亦在拜神後切燒豬，將燒肉送給在場人士，答謝大家到場支持。

藍田居民廖先生自幼在裕民坊買小食，昨慨嘆：「小店好有人情味，重建後只會落喺大財團手」。中學時在觀塘區就讀的王先生，即使投身社會，亦常到裕民坊買消夜，對小店相繼消失感惋惜，「得返貴價樓盤，集體回憶被強權淘汰」。

員工下午5時清場，市建局人員在旁觀察。張太指會帶走店內機器留念，包括榨蔗汁機、雞蛋仔機及每日使用的菜刀，「我先生開果汁店已經開始用，真係有晒感情」，其他大型電器則留待市建局人員搬走。

果汁店最初由張生張太合力經營，無奈敵不過重建命運，張太不禁感觸落淚，又透露市建局曾建議她搬到裕民坊新商場，無奈租金太貴，加上她年紀漸老，只好結束小店，張太指會盡力協助兩名員工尋找工作。裕發傍晚拉下大閘，市建局隨即於閘上貼出「政府物業」告示，警告他人不得闖入。

「活在觀塘」負責人馮炳德稱，見到觀塘不停改變，感到唏噓及無奈，「市建局根本做唔到原區安置及保育，淨係識起豪宅商場精品酒店，賺到盡」。