政府上周突然引用俗稱「尚方寶劍」的《收回土地條例》收回3幅私人土地，作資助房屋用途，隨即觸動發展商和鄉議局的神經。鄉議局主席劉業強表示，高度關注事件，並重提政府應推動修訂祖堂地業權轉讓的限制，來增加土地供應。

政府上周宣佈，以《收回土地條例》回收3幅位於粉嶺及元朗住宅地的私人土地作資助房屋用途，包括粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地，當中涉及祖堂地。土地面積合共達13.2萬方呎私人用地及3.7萬方呎政府土地，預計合共可提供約1,600個單位。

劉業強今日出席鄉議局會議時表示，目前新界有7,200多幅祖堂地，合共2,400多公頃，但卻因過時法例無法發展，只能夠任由土地「養草」，最後才被政府以低價徵收，他建議政府推動修訂祖堂地業權轉讓的限制、放寬鄉村式發展用地的高度限制，甚至仿效內地城中村發展模式，令新界用地得以發展。

劉在會上批評，一些別有用心的團體經常將土地供應不足的問題推卸予土地業權人，指控他們故意「囤地」，做法對土地業權人不公平。劉又提到，政府及城規會長期以來單方面向環保團體利益傾斜，將「保育凌駕香港整體發展利益」，指土地業權人提出修改地契及換地申請時間長，是嚴重拖慢土地發展的成因。

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