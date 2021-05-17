【本報訊】懸空超過兩年的天主教香港教區主教一職塵埃落定。教廷在意大利時間昨日中午宣佈任命耶穌會的周守仁神父出任天主教香港教區主教，一度成為大熱人選的親北京神父蔡惠民最終「墮馬」。周守仁2018年起擔任耶穌會中華省省會長，在港台澳兩岸處理會務，亦為兩所華仁書院的校監。周守仁是繼榮休主教陳日君樞機後，再一位出任正權主教的修會人士。有神職人員形容周為人圓滑，不會與政權硬碰，相信將與北京有一段蜜月期。本身是天主教徒的華仁校友、公民黨主席梁家傑直言現時教友之間相當撕裂，期望周能用最大的同理心，實踐天主對人的愛心。

教區表示，基於耶穌會為中華省新省會長任命上的安排，周的祝聖禮將延遲至本年12月4日星期六舉行，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管教區，直至周獲祝聖為止。

教區候任主教周守仁昨晚發聲明，形容今次任命是一個歷經多月、通過諮詢和分辨的結果。周指自己現為耶穌會中華省省會長，要另覓人選接任，預料最早10月才有結果，因此他會繼續履行省會長的任務至繼任人接替。周又表示，會繼續擔任香港及九龍華仁書院的校監，直到本學年完結。

耶穌會與內地友好 曾送防護服

自天主教香港教區主教楊鳴章2019年1月去世後，主教一職一直懸空，由榮休主教湯漢樞機任宗座署理。本來在教友間聲望甚高的輔理主教夏志誠因同情反修例運動參加者，教廷擔心由其出任主教會惹怒北京，一直未讓夏「坐正」；兩年間多次傳出由親北京的教區神父蔡惠民升任，惟受到教區內部大力反對。

教廷其後接觸不同修會內的神職人員了解意向，周守仁是其中之一，惟周婉拒委任，梵蒂岡其後再接觸多人，仍未能覓得人選，令情況一度陷入膠着，直至周最近終於首肯，主教一職才出現曙光。

有神職人員形容周守仁是在目前政治形勢下的緩衝人物，形容周的行政能力強，有機會擺平現時教區的內部矛盾及處理複雜的人事關係，「周守仁比較圓滑，識得政治包裝，唔會同當權者硬碰」。他估計周就職後和北京會有一段蜜月期，相信各界會密切關注。

今年62歲的周守仁1984年加入耶穌會，1988年起於該會開辦的九龍華仁書院和香港華仁書院任教，1994年晉鐸後曾兼任校牧，2007年和翌年起擔任兩所華仁書院校監至今，2018年起擔任耶穌會中華省省會長。

周守仁是繼陳日君後，再有修會背景神父出任香港教區主教。耶穌會和內地關係良好，去年疫情期間，由耶穌會神父創立的北京中國學中心曾向湖北省荊州市中醫醫院送出150套醫用防護服，預料周任主教後，香港教區與內地關係將緩和。

周守仁亦有和政府交手的經驗，2011年時耶穌會向教育局提交意向書，有意競逐粉嶺皇后山前軍營用地發展私立大學，惟該用地在前特首梁振英上台後改為建屋用地，私立大學計劃告吹。

梁家傑：冀展現最大同理心

華仁校友、公民黨主席梁家傑指周任校監期間即使時勢艱難也能保持華仁校風，相信他是個開明的人。梁稱主教任命幾經波折，相信是教宗「度來度去」下，選出一個不會令任何一方有太大反應的任命。本身是天主教徒的梁家傑坦言現時教友之間相當撕裂，形容「邊個做（主教）都困難」，期望周能用最大的同理心，身體力行實踐天主對人的愛心。

不過，有教區中人分析，周守仁缺乏教區工作經驗，「算係冇人冇物」，料處理人事及行政問題不大，惟面對涉及政治及倫理立場分裂情況則難以預料。周過去在學校及修會的處理方式亦未必可全面應用，「教區係政治問題，唔可以好家長式處理」；況且，國安法下部份教區組織有一定風險，周守仁如何作出平衡亦令人關注；明愛也屬教區的獨立王國，料周難以插手。