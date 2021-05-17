【本報訊】準備本月底與家人移居英國的Mike今年2月開始籌備移民，包括研究如何帶同17歲愛犬「豬仔」一同移居。他曾想過自行預訂機票等手續，惟寵物機位供應緊張，「根本（自己）帶佢走方法好難做到，又唔知等到幾時」，考慮各種因素後，最後經朋友介紹，交由辦理寵物移民的中介處理。

消委會：遷澳台或需時九月

Mike愛犬「豬仔」屬松鼠狗品種，屬小型狗隻。他上月初開始聯絡中介公司，中介約兩星期就已確定機位，收費約2.9萬元，包括入口許可證費用、寵物機票、辦理健康證明書及接送等，即使要改期也不會另收其他費用。他指確定愛犬機位後即鬆一口氣，「我聽返其他人講嗰價位係差唔多。」

他留意到網上不少計劃移居海外的港人討論寵物移民費用，越大型狗隻越貴，曾有網民稱費用可達近10萬元，「嗰個價錢係可以搭私人飛機。」他指愛犬「豬仔」已陪伴他及家人逾17年，若健康情況不容許牠離港，也會留在香港陪伴，「佢有得走，我哋就一齊走，佢唔走得，我哋都唔會走住。」

消委會提醒寵物主人要預留足夠時間辦理手續，其中港人熱門移居地區如加拿大、英國及美國一般需預留一至三個月，澳洲及台灣則需預留六至九個月。