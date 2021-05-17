【消委會報告】

【本報訊】港版國安法下，本港掀起移民潮，不少寵物主人會攜同寵物移居海外齊過新生活。消委會早前以一般消費者身份向11間寵物移民公司索取代辦貓狗移居澳洲、加拿大、英國、美國及台灣的報價資料，發現普遍報價過於籠統，有公司最終總支出預算比基本報價多近兩倍。消委會又點名指其中一間公司並沒有服務條款提供，批評做法極不理想。

這次消委會研究的11間寵物移民公司都會提供免費報價，並按移居地、預計出發日期、寵物品種、年齡及體形體重等資料報價。惟消委會發現各公司提供的基本報價所包含的代辦服務項目不盡相同，部份公司未必會在報價單上包含寵物運費、隔離費及入口許可證等較高額收費項目，消費者需另行支付。

以代辦一隻柴犬移居澳洲為例，11 間公司中，KaRoy International Pet Services提供最平報價，貨運基本報價僅為兩萬元，但原來不包括寵物運費、隔離費和申請入口許可證等項目，客戶需另行支付。消委會計算連同實報實銷的項目開支，總支出預算為5.8萬元，與其基本報價多近190%。

反觀另一間公司「寵物假期」，其貨運基本報價為6.2萬元，是11間公司中最高，但費用包括寵物運費和申請入口許可證等費用，客戶只需自付9,500元隔離費，總支出預算近71,500元，比基本報價多15%。

消委會又發現只有三間公司，包括Ferndale Kennels & Cattery、愛犬事務所及Pet Export Vet報價時有提供服務條款，其餘八間公司，部份在要求下才會提供服務條款，亦有公司要付定金後才會提供附有條款的發票或合約。

消委會更點名指寵物移民公司「寵友」完全沒有服務條款提供，批評做法極不理想，提醒一旦出現爭拗時，消費者沒有條款作依據，會十分不利。

改期出發 七公司額外收費

疫情下航班未必如預期，七間公司表示可改期出發，次數不限，但會收取額外費用，部份公司每次改期收取1,200元手續費。若因私人理由（不包括寵物有健康問題或過身）而需終止手續，近半公司表明不會退款；若寵物最終未能成功移民，只有四間公司表示如證實因公司處理不當所致，會退回部份或全部款項，其餘公司則沒有完善且清晰的保障條款，有四間更以「該情況不會發生」作回應。

消委會提醒消費者揀選代辦寵物移民服務前，應先了解相關程序及各項實報實銷的基本開支，以評估移民公司的收費是否合理，以及查問相關公司條款細節，避免爭拗。

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