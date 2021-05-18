現役警員於5年內三度向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社提交虛假資料，藉此騙取約38.5萬元貸款。警員今早於觀塘裁判法院承認三項欺詐罪。主任裁判官錢禮指控罪嚴重，先為涉案警員索取感化及社會服務令報告，惟同時警告其他判刑選擇仍然開放。案件押後至下月8日判刑，被告獲准以原有條件繼續保釋。

身材高大健碩的被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，控罪書未有如常列出被告職業。據知被告已遭停職。控罪指被告於2013年、2015年及2017年三度向警察儲蓄互助社提交虛假資料，藉此騙取一筆約38.5萬元貸款。

辯方今求情時指，被告已還清貸款，又透露被告曾任機場特警，其後因意外致頭部受傷，外表看來健碩，實質孱弱。

翻查資料顯示，2017年強颱風天鴿襲港期間，兩名隸屬東九龍交通部警員巡邏時，發現龍翔道東行近大磡道有塌樹，兩人落車清理樹枝期間，突有另一棵大樹倒塌，擊中兩名警員頭部，其中一人名字為警員編號3481的黃茂享。事後兩名警員送院治理，獲時任警務處處長盧偉聰及當年仍是行動處處長的鄧炳強到醫院探望。

另外，多年前曾轟動一時的富商劉定成拍攝裸照案，涉及的35名藝人與警員名單中，亦有黃茂享名字包括在內。

【案件編號：KTCC427/21】

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