【本報訊】法官胡雅文將案押後至今日處理各被告保釋事宜，惟壹傳媒創辦人黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭正在獄中服刑，將不會申請保釋。十名被告中，僅單仲偕、蔡耀昌及陳皓桓沒有參與社運的案底。此外，除黎智英仍身負四罪，包括違反港版國安法及欺詐等罪，民陣召集人陳皓桓亦身負四案、被控逾十罪。

案中十名被告涉嫌違反《公安條例》第17條，任何人在無合法權限或無合理辯解下，明知而參與、組織或煽惑他人參與未經批准的集結。一經公訴程序定罪，最高可判監五年。

翻查資料，反送中運動爆發前，上述控罪的判刑一般較輕，監禁僅數以星期計，亦不乏判處罰款或緩刑。惟前香港眾志成員黃之鋒、林朗彥和周庭被控前年6月21日包圍警總一案中，有關控罪的判刑明顯「大躍進」，雖然三人認罪，仍遭判囚7個月至13.5個月。當中被控煽惑及參與未經批准集結兩罪、沒案底的周庭被判監10 個月。

陳皓桓身負四案

此外，除單仲偕、蔡耀昌及陳皓桓外，其餘被告均有參與社運案底，但蔡亦被控去年6.4煽惑他人參與未經批准集結，案件仍在處理。當中黎智英及李卓人於前年8.18及8.31的未經批准集結案中，被裁定罪成後，分別遭判囚14個月及6個月，正在獄中服刑。梁國雄、何俊仁及何秀蘭亦因前年8.18遊行被判囚8至18個月；除何俊仁獲緩刑外，其餘兩人亦在服刑。此外，楊森因參與前年8.31遊行，被判囚8個月、緩刑一年。陳皓桓亦身負四案。

另一方面，黎智英正身負四罪。他被指去年7月至12月期間違反港版國安法，被控勾結境外勢力危害國家安全等三罪。黎另被指與兩名壹傳媒高層於2016年至去年期間，沒有按租契使用位於將軍澳工業邨的處所，被控欺詐罪。梁國雄則因參與去年民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪。