【本報訊】男子唐英傑去年7.1涉駕駛電單車撞警兼展示「光復香港 時代革命」旗幟，被控煽動分裂國家和恐怖活動罪。律政司長引用國安法指示案件不採用陪審團審訊，唐提出司法覆核，上周一聆訊，法官李運騰定於後日頒下判詞。由三名法官組成「審判庭」的國安法新機制，會否在首宗國安法案件中登場採用，有機會受判決影響。

律政司未有解釋理據

唐英傑一案已排期下月23日開審，預計審理15日。案件在高等法院審訊，正常須安排陪審團審理，惟今年2月律政司引用國安法第46條發出證書，指示案件不採用陪審團。

證書列出兩個理由，包括保護陪審員和其家人的人身安全，以及由陪審團審理會令司法公正有受損風險，不過未有仔細解釋理據。唐英傑一方指，陪審團審訊是普通法特色，《基本法》明文規定採用陪審制度，律政司有責任解釋為何剝奪憲法給予被告人的保障，不解釋有違程序公義，亦不合理。

律政司不同意陪審團審訊是憲法權利，強調《基本法》訂明檢控決定不受干涉，律政司有權決定審訊模式，沒責任交代為何不採用陪審團審訊，如同毋須解釋為何不檢控某人。

律政司亦表示，《基本法》保留陪審制度，不代表必須保持不變，只代表不能有重大改變甚至面目全非，國安法新訂立的例外審訊模式不違反《基本法》。

案件編號：HCAL473/21