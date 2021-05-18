本港與新加坡的旅遊氣泡再度延期，新加坡香港商會會長陳文平接受港台節目《千禧年代》訪問時透露，對計劃再延期感無奈，不少於新加坡工作的港人亦希望盡快回港探親。他又稱，當地上周起已收緊防疫措施，如禁堂食及限制市民聚集人數等，但早前當地有新感染群組，包括有已接種2劑疫苗的醫護人員均受到感染，令民眾感到意外，「未打果啲會驚」，但他仍認為接種疫苗重要。

陳文平稱，包括他自己和兒子在內，不少居新加坡或在當地工作的港人，部份人早前已購買了下月的機票回港，但相信要更改機票的可能性頗大，對氣泡再延期感無奈。他稱，新加坡當地上周起已收緊防疫措施，如不能堂食、聚會不能多於2人，又呼籲民眾非必要不要外出，有關措施將實施至下月13日。

醫院員工打2針亦中招 衞生部長：疫苗無百分百防感染

陳又稱，近日當地確診人數均有雙位數增長，部份屬未知源頭個案，而在新感染群組中，部份人已接種了2劑疫苗，「而家最大感染群係機場，然後到醫院，而响醫院工作人員全部都打咗2劑疫苗，都中招，醫院都有少少失守。」他稱當局早前聲稱疫苗有效率高，結果都有不少接種者「中招」，形容情況屬市民意料之外，「未打果啲會驚」。他又稱，當地疫苗充足，目前已有逾2成人完成接種2劑疫苗，但當地政府仍希望加快接種速度。

上周有報道指，新加坡出現變種病毒個案，當中有30人接種了疫苗後仍受到感染，其中過半人均為無症狀患者。新加坡衞生部長顔金勇於本月11日發表聲明更新疫情，指出新加坡已有120萬人完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗，但截至10日，新加坡有30人接種2劑疫苗後仍確診，其中17人為無症狀患者。顏又指，已知疫苗無法百分百防止感染，但能提供保護防止病情惡化，同時能降低持續散播的風險。

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