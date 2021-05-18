警方有組織罪案及三合會調查科前年1月拘捕一名前空少，調查證實他無牌藏有軍火，包括三支長槍和一支短槍，另非法藏有電槍。涉案前空少今在高等法院承認兩項無牌管有槍械或彈藥罪，繼續還柙至9月23日判刑。根據案情，被告自言是軍事迷和野戰迷，從網上購入涉案真槍收藏，同時亦有轉售槍械與配件謀利。

控方在暫委法官游德康詢問下確認，沒有證據指涉案槍械曾被使用，亦非指控被告林靖峰（33歲）意圖把槍用於任何非法用途。

案情指被告於2019年1月4日遭警察以涉嫌無牌管有武器拘捕。被告起初稱只擁有電槍和手銬，其後招認非法收藏三支槍，自言是軍事迷。警方搜查青衣聖保祿村藏槍寓所，從床後找到三支長槍和一支Glock 26手槍，另有彈匣及滅聲器等零件和101個彈殼。被告供稱有人幫他在美國買槍並郵寄來港。警方另到旺角一個倉庫調查，找到一支電槍和一個槍械零件。

與知情野戰迷因生意糾紛鬧不和

被告在錄影會面中進一步交代，他過去曾任職空中服務員，2016年起無業。他出於興趣而購入真槍、零件和電槍等物品，部份購自eBay。同時他亦會轉售賺錢，但只會售賣雷射瞄準器給香港買家，非法售賣槍械配件的收入大約8萬至9萬元。

至於涉案四支槍則是被告個人收藏，被告指型號是MK12、N4A1、AR15長槍和Glock手槍均是在海外拆件寄來香港。他透過YouTube學懂組裝。彈殼則是在夏威夷合法射擊後保存留念。他沒想過要傷害人，所以沒擁有真彈藥。其他零件則是從網上購買。

被告又供稱，只有兩個人知道他收藏真槍。他從野戰迷的WhatsApp群組結識對方，大家都喜愛玩野戰，有時會見面，對方推薦他使用不留記錄的Telegram程式通訊。約於2018年8月，他向其中一人透露擁有MK12真槍。惟同年10月底，他與兩人因大陸生意糾紛等原因而不和。他擔心對方會向警察舉報他藏槍，遂把槍械由居所移到繼父的聖保祿村寓所。

【案件編號：HCCC296/20】

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