本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情放緩，至昨日（17日）僅增1宗外地輸入個案，患者為印尼女傭。由於再度未有本地源頭不明個案，故連續兩日未有舉行疫情記者會，而初步確診個案則少於5宗。

有關多個地方疫情惡化，政府繼早前公佈昨日起從台灣來港人士不得居家隔離，並要於檢疫酒店隔離21日後，政府昨日再公佈包括阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡，共7個國家被納入高風險地區，過去14日曾到相關地方的人士，須於檢疫酒店隔離21日。

另外政府昨晚公佈，有28所學校因為上呼吸道感染個案，而被納入強制檢測。任何於5月4日至17日期間曾身處相關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月20日或之前接受檢測。受檢人士若在5月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5月17日強制檢測公告

學校

●屯門香港聖公會聖西門良景幼兒學校

●元朗朗屏邨聖恩幼稚園

●葵涌仁濟醫院裘錦秋幼稚園／幼兒中心

●灣仔中華基督教會灣仔堂幼稚園

●將軍澳基督教宣道會茵怡幼稚園

●將軍澳基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

●元朗鄰舍輔導會元朗幼兒園

●油塘明愛油塘幼兒學校

●柴灣中華基督教會柴灣堂幼兒園

●大埔禮賢會幼稚園（分校）

●粉嶺培元英文幼稚園暨國際幼兒園

●荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城）

●屯門仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園

●葵涌太陽島英文幼稚園（葵興分校）

●屯門青松湖景幼稚園

●沙田心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（沙田）

●大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

●大埔基督教宣道會太和幼稚園

●跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園

●葵涌中華基督教會全完幼稚園

●上水中華基督教會上水堂幼稚園

●大角嘴路德會沙崙學校

●天水圍樂善堂梁銶琚學校

●中環嘉諾撒聖心學校私立部

●沙田聖公會主風小學

●柴灣救世軍中原慈善基金學校

●馬鞍山保良局雨川小學

●沙田香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）

社區檢測中心續向合資格者提供免費檢測

食衞局公佈，政府會繼續在社區檢測中心，為特定群組中未完成接種疫苗、或因健康原因不適宜接種疫苗的人士提供免費檢測服務，直至6月底。餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可接受免費檢測服務，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設28個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日會在柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園及深水埗福榮街37至39號對開，增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

所有市民

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月23日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月23日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園（至5月18日）

●深水埗福榮街37至39號對開（至5月18日）

●荃灣美環街避車處（至5月18日）

●中環9號及10號碼頭外（至5月21日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（至5月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月17日14:15）

11,825宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第11707、11766、11804、11810、11816、11825號個案），共11,531人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

53名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘50人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月17日11:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（16日）新增25宗確診個案，其中5宗為本地感染個案，分別是遼寧3宗，安徽2宗，其餘20宗則為境外輸入病例，分別為浙江8宗，上海6宗，廣東4宗，湖南和四川各1宗，另外新增17宗無症狀感染個案，均屬於境外輸入，大陸累計確診病例90,872宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,682宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月17日10:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.62億、死亡人數超過33７萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,293萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,468萬，死亡人數突破27萬。巴西確診人數超過1,562萬，死亡人數超過43.5萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英格蘭、威爾斯、蘇格蘭周一起實施第三階段解封，起容許親友擁抱和室內堂食等。不過，由於印度變種病毒株的威脅存在，首相約翰遜周日晚呼籲公眾保持高度警惕。

●越南新增187宗病例，連續第2天刷新單日最高紀錄。境內許多社區和地區已實施防疫封鎖措施。截至目前越南累計僅4,157宗確診，36宗死亡。

越南衞生部還說，截至周日透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）已收到近170萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,939,156 (585,952)

印度 24,684,077 (270,284)

巴⻄ 15,627,475 (435,823)

法國 5,939,019 (107,777)

⼟⽿其 5,117,374 (44,760)

俄羅斯 4,883,734 (113,927)

英國 4,466,589 (127,941)

意⼤利 4,159,122 (124,156)

⻄班牙 3,604,799 (79,339)

德國 3,602,939 (86,116)

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