薪酬趨勢調查委員會發表報告，高層公務員今年可能要減薪2.04%，中層及低層則或要減0.54%及0.68%。有任職中層公務員表示，如政府最終決定公務員減薪，感完全不能接受，批評政府對機制結果「輸打贏要」，指去年特首林鄭月娥以「與市民共度時艱為由」，未有接納薪酬趨勢調查委員會對公務員的加薪建議，又指林鄭於2021財政年度亦加薪8%「肥上瘦下」：「好匪夷所思囉，無理由加自己，又減公務員人工」。

批林鄭去年拒聽委員會加薪建議

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，今年中低層薪酬趨勢淨指標低於-1%，已較工會預期高，去年公務員原本可獲加薪，但政府最終凍薪，今年數據顥示減幅輕微，認為即使是高層員工，亦應劃一凍薪處理。

屬中層公務員的李小姐表示，如政府最終決定公務員減薪，感到完全不能接受，批評政府對薪酬調整機制結果「輸打贏要」。她説，去年特首林鄭月娥以「與市民共度時艱為由」，未有接納薪酬趨勢調查委員會對公務員的加薪建議，「上年個淨指標係正數，但我哋都係凍薪」。

「唔應該肥上瘦下」

李小姐指公平起見，今年亦應該有例外，採取凍薪的特別安排。她批評，林鄭於2021財政年度亦加薪8%，追回去年減薪的差額，「好匪夷所思囉，無理由加自己，又減公務員人工，唔應該肥上瘦下」。李又指，政府帶頭減薪亦會對私人市場造成影響，雖然實際減幅不大，但「聽落都唔係咁好」。

高層公務員的梁小姐則表示會尊重委員會的調查結果，「要減薪都會唔開心」，對公務員士氣有影響，但認為經濟市道差，與其他行業比較，「自己仲有份工都好幸福⋯⋯ 惟有喺其他方面慳啲使」。

對於去年政府未有按調查結果加薪，她表示理解，指因疫情嚴重，政府開庫派錢支援企業，財政上有一定壓力，期望特首和其團體全盤考慮各因素後，作出合適的薪酬調整安排。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）