【本報訊】前年9月29日「全球反極權遊日」演變成港島多區衝突，事後近百人被拘控暴動罪。當中兩名案發時分別年僅14歲及15歲男生被指在政總外犯案，昨在區院認罪。辯方求情透露兩人分別患有過度活躍症及抑鬱症，惟他們如此年輕，希望等候索取精神科醫生報告期間，先將他們還押壁屋懲教所，而不要還押小欖精神病治療中心。法官郭啟安終下令將二人收押小欖候判。

第一身GoPro證示威者擲物

涉案陳姓男生及廖姓男生均已屆16歲。控方播放案發片段，其中一段GoPro鏡頭片段顯示拍攝者穿上黑色手袖及勞工手套，以第一身角度拍下示威者行為。有示威者拾了一袋磚，拍攝者靠近拿了一塊磚後放下。另有示威者向拍攝者呼「幫手拉住」，拍攝者遂幫忙拉住可發射物品的巨型橡筋。

陳姓男生代表大狀求情時指，陳案發時年僅14歲，事後參加「Project Change蛻變計劃」，支援團隊評估報告顯示陳自小患過度活躍症，但一直沒獲正視。廖姓男生的大狀則指，案發時有人拾起地上東西交給廖，同意廖曾三度向政總擲物，但他只是一時衝動才犯案，事後已知所為不正確才後退，而廖現患有抑鬱症。郭官關注需否為男生索取精神科醫生報告，辯方明言不希望二人還押小欖，建議先還押壁屋，見精神科醫生時才外出。

惟本案主控、律政司高級檢控官徐倩姿稱不能確認辯方報告內容，亦不能確認過度活躍症對男生有何影響。郭官指兩人等候索取報告期間無可避免須還押小欖，但要求懲教署在他們見醫生後，安排兩人返回壁屋。案件6月7日再作求情及判刑，其間亦等候更生中心、勞教中心及教導所報告。

案情指當日下午約4時示威者佔據夏慤道，向警方投擲汽油彈及放火，警員撤退，示威者20分後再向政總投擲汽油彈、磚頭等。警方及閉路電視片段顯示兩名男生向政總擲物三次，廖另以交通圓筒堵路。警員4時半衝出驅散，在夏慤道制服兩被告。

案件編號：DCCC 288、293/20