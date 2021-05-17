【本報訊】香港迪士尼樂園連續六年錄得虧蝕，2020財政年度淨蝕26.6億元，對比上一個年度僅蝕1.05億元暴增，全年入場人次僅170萬，按年大跌73.8%，虧損和入場人次均是2005年開幕以來紀錄最差。樂園稱未有計劃加價。

迪士尼昨日公佈2020年業績，反映2019年10月至2020年9月的財務表現，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則錄得虧損14.7億元。

無意裁員或加價

受疫情打擊，迪士尼表示，樂園在整個財政年度中約六成日子關閉，酒店亦只能維持有限度服務，入住率按年下跌59個百分點，僅餘15%，令全年收入下跌76%至14.4億元。

入場人次中75%為港人，按年增15個百分點，當中年票會員人數按年增長8%，主要受2019年萬聖節和聖誕節等節日推廣吸引。迪士尼行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）指，樂園正努力開源節流，目前最重要是維持開門營運，表明無意裁員。

樂園去年首次動用由母企華特迪士尼公司提供的21億港元周轉信貸，園方解釋有關信貸乃2017年迪士尼獲立法會通過擴建計劃時簽下的協議，故現時無意向立法會尋求注資，他又引述公開文件機制指出，母企華特迪士尼收取管理費與香港迪士尼營運表現掛鈎，2020財政年度毋須交管理費。

莫偉庭續指，全球仍受疫情影響，坦言沒有水晶球預測疫情走勢，現時談來年盈虧是言之尚早，但樂園重開後遊客反應正面，入場人次持續回升，2021財政年度上半年港人平均入場人次上升46%，年票會員入場人次則升57%。樂園指未有計劃加價，並公佈下月30日登場的全新日間舞台滙演，相信能吸引更多人流。