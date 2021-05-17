【本報訊】警方去年12月搜查旺角「黃店」餐廳桔梗，聲稱搜出懷疑伸縮棍、橫額、防毒面具等，並拘捕兩名負責人，兩人其後踢保。桔梗兩名負責人表示，昨早接獲警方致電預約拘捕，指涉及去年12月一宗已踢保案件，料正式落案起訴兩人涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途。被捕負責人之一回應，會尋求律師協助。面對警方再度無理拘捕，他重申店舖會如常營業，作為負責人會確保員工生計與安全，繼續撐住。

涉去年底踢保案件

被捕負責人之一指，昨早收到警方電話表明預約拘捕，他與另一負責人今需自行到警署，估計與去年12月4日被指涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途有關。他認為事件是警方再一次的無理行動，對警方做法深表遺憾，強調已通知律師與家人協助，稍後需再向警方查詢預約詳情。他又提到去年12月的案件，今年2月已成功踢保，即拒續保釋。

桔梗昨在fb發文，指被捕兩人2月時已踢保，並交出店內閉路電視片段，認為未有任何新證據，證明警方搜到的物品屬於店鋪負責人或是店舖私人物件，「對於此無理行動，深感遺憾」。警方回應事件時表示，涉事的兩名男子早前拒保候查， 警方保留檢控權利。

去年12月4日晚上，警方以巡查酒牌處所之名，突搜查桔梗。警方當時公佈，在巡查時在「桔梗」內發現懷疑伸縮棍及盾牌各一、頭盔及防毒面罩各15個、兩件反光背心、三個護目鏡及一些橫額，以涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途拘捕兩名分別25歲姓沈、29歲姓王男子。