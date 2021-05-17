【遊行有罪】

【本報訊】10月1日反修例遊行案件昨開審，被告之一的民陣召集人陳皓桓昨早特意穿上復仇者聯盟外套到法院，並擺出漫威英雄奇異博士手勢集氣，「坐五年，將所有人帶返嚟」。他呼籲港人繼續發聲，捍衞民主、自由和公義。社民連吳文遠指，曾在2019年因2016年反釋法遊行被判入獄14日，緩刑一年，而事件是在緩刑期內發生，預計須即時還柙。

前年10.1遊行時曾說「今日絕對唔係Endgame（終局之戰）」的陳皓桓，昨天身穿印有復仇者聯盟標誌的外套到法院，他上庭前表示，希望向香港人講「鬼叫你係香港人，頂硬上」，又寄語大家不要放棄民主自由，因為是基本權利，不應放棄，呼籲香港人，日後不論是六四、七一或其他日子，「都要捐窿捐罅去發聲，捍衞我哋嘅民主、自由同公義」。陳皓桓又稱是特意穿上復仇者聯盟外套，更做出奇異博士招式手勢，「集氣吖嘛，我哋坐五年，然後帶返啲人返嚟」。

何俊仁︰助市民發聲義無反顧

民主黨何俊仁批評政府秋後算賬，縱使他們將要為10.1集會或6.4集會等失去自由，「但我哋唔會後悔，因為我哋失去自由，使更多市民和平有序發聲，絕對義無反顧。」

社民連吳文遠表示，對比其他未審先判的戰友來說，他們只是微不足道，「大家開心啲，加油喇！」他又說，如今新聞自由越來越收窄，不幸入獄若數以年計，指着面前傳媒咪牌說︰「我希望出返嚟時，呢啲咪牌仲喺度」，希望港人和傳媒撐住。下午散庭後吳文遠指，他曾於2019年因2016年反釋法遊行而被判入獄14日，緩刑一年，而今次事件是於緩刑時間內發生，故預計今日將因違反緩刑條件而要即時還柙。

69歲旁聽師︰佢哋並不孤單

民主黨楊森表示，和平示威對於港人非常重要，不能因警方反對就不站出來，又指和平示威對於政府疏導民怨有幫助，開明政府只要回應遊行示威，聽取民意，就可以解決問題。他強調，民主派不會退讓，再退就完全變一國一制，會堅持講真說話。

案件昨開庭不足半小時，法庭旁聽和候補名額已全滿。居於元朗錦田的69歲的何女士表示，即使旁聽席滿額亦要留守庭外聲援，她又希望親身到庭見眾被告一面，「等佢哋知道自己並不孤單」。她批評法庭對參與未經批准集結人士的判罰越罰越重，案中部份被告更身負多罪，「係咁加刑，又唔係同期執行，黎生（黎智英）咪坐到80歲？（刑期）任佢哋噏」。

到場旁聽的大學生黎小姐斥政權秋後算賬接踵而來，面對發聲機會越來越少，合法遊行權利被扼殺，只能在能力範圍盡做，「付出過的努力係無分大細，邊一庭需要人就會過去」。