確診變種病毒的印裔男及其菲裔女友疑虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，被落案起訴提堂。女被告早前獲法庭批准保釋候訊，男被告則須還柙。案件今在九龍城裁判法院再訊，處理男被告的保釋覆核申請。男被告今由大律師David Boyton代表，控方繼續反對保釋；惟裁判官張天雁聽取雙方陳詞後，最終批准男被告以現金3萬元及其叔叔人事1萬元擔保外出，其間不得離港，並須在報稱地址居住；若住址有任何改變，須於24小時前通知警方。男被告另須逢星期一、三、五向警署報到。

兩名被告分別為印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）以及菲律賓裔女子 Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）。其中男被告被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，違反香港法例第599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》第3(4)(5)條，控罪指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，以及並無參與任何聚會。

早前將案件押後至本月31日，以待警方進一步調查。男被告本月10日首次應訊時，沒有律師代表，苦苦哀求擔保外出，惟最後被主任裁判官嚴舜儀拒絕，還柙候訊。而女被告則因發燒留醫，缺席首次提堂，其後再訊時獲准保釋。

【案件編號：KCCC1302/21】

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