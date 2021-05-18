前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。警方事後撿取了梁凌杰的遺物，包括由梁凌杰作為登記人的綠色殯葬生命登記表格，顯示梁於事發當日填寫簽署，選擇死後將骨灰撤於海上，並寫上「不需任何儀式和墓位」、「不想留任何東西在香港」兩句句子。

負責檢取證物的警員黃啟軒今供稱，當晚被派往太古廣場4樓平台協助處理案件。他於9時20分到場時，得悉梁凌杰已墮樓。黃在現場撿取39項證物，包括一份綠色殯葬生命登記表格，登記人為梁凌杰。梁在撒放骨灰心願一欄上選取「海上」。表格由梁凌杰簽署，日期為2019年6月15日，文件下方寫有兩句話，「不需任何儀式和墓位」、「不想留任何東西在香港」。

筆記：我對呢個香港已心灰意冷

黃另在一個啡色鈄揹袋中檢取一份AIA不分紅人壽保單，保單金額為300萬港元，準受保人為梁凌杰，生效日期為2018年1月中旬，庭上無透露保單的受益人。梁於保單內申報沒有重大疾病。保單內其中一項條款表明，若受保人於保單生效起計一年內自殺身亡，保險公司的賠償責任只限於退還扣除未償還欠款額後的已付保費，不包括利息。

黃又在梁的背包內撿取一本記事簿，內裡首頁有手寫文字「全面撤回送中」、「釋放學生、傷者」、「我們不是暴動」及「林鄭下台」，第二頁則寫上「我對呢個香港已心灰意冷」、「呢幾個月不斷沉思 都找不出答案和將來」、「今日我是個人意願 唯獨是政府促成」。

聆訊周四繼續 警員將於梁凌杰手機瀏覽紀錄作供

其他撿取證物包括一張保釋紙，獲保釋人為梁凌杰。另有梁當天身穿的黃色雨衣、黑色裇衫、藍色背包、一排曾開封的藥丸、一張八達通及深圳通儲值卡、一張氣槍公司會員卡、一幅白色橫額及乾糧等。

研訊主任之後讀出警員陳文俊證供，他當日隸屬軍裝巡邏小隊，並在梁凌杰墮樓後陪同送院。陳曾在梁身上找出一把黃色鎅刀。陳其後將梁凌杰的身份證交予梁的胞妹，並陪同她核實梁凌杰的遺體。

聆訊本周四繼續，屆時警員會就梁凌杰手機瀏覽紀錄作供，並將傳召兩名法證科警員、藥劑師及法醫專家。

【案件編號：CCDI481/19】

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