港府今午（18日）宣佈即日停運在台灣的經濟貿易文化辦事處，引起輿論認為港台關係進一步惡化。港台兩地經貿辦事處早前互相拒發工作簽證，其間港府一度要求台方人員簽署「一中原則」文件，引起爭議，但其實兩地政府過去已多次政治角力，包括就陳同佳案僵持不下，致陳出獄逾年仍未抵台。

有國際關係學者認為，港府今次的「報復措施」不會對台灣造成損失，亦不會影響陳同佳的投案進度。

陳同佳台灣殺人案引起香港軒然大波，包括觸發港府修訂《逃犯條例》，最終因反修例運動爆發而擱置。此後就陳同佳的抵台方式，港台兩地展開連串政治角力；港府認為他可以「自由行」形式到台，惟台灣表明不會容許殺人犯「自由來去」，並堅持以「司法互相」形式移交陳同佳，而此舉因牽涉「一中」及主權問題，從未獲港府接受。

陳同佳於前年10月23日刑滿出獄，雖然他曾表示願到台灣自首，但至今逾一年半，仍身處警方安排的安全屋。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日回應《蘋果》查詢時，僅指「同佳嘅情況同之前一樣」，並表示沒有其他補充。

學者質疑：中共操作

至今日港府終止營運在台的經貿辦事處，強硬措施再次引發兩地角力。前浸大政治及國際關係學系助理教授黃偉國指，事件反映港台關係進一步惡化，但認為台灣未必將與港府的關係「睇得咁認真」，而今次「報復措施」亦或已在台灣預計內，「香港唔係一個獨立個體，香港所謂嘅對台政策幕後都係中共操作」。

稱陳同佳「應該返唔到去㗎喇」

黃偉國又認為，因有大批在台港人仍須經相關部門進行手續，港府關閉辦事處並不會對台灣造成任何損失，「反而最大損失係特區政府」。至於多時未有抵台的陳同佳，黃直言「佢應該都返唔到去㗎喇」，認為他已非一個普通的殺人犯，而是香港及一國兩制的政治籌碼。

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