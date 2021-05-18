瑪麗醫院發生一宗遺留手術零件的醫療事故。該院為一名6歲女童施行脾動脈栓塞術，其間用血管縫合器嘗試縫合血管不果，改為人手止血後完成手術。但病人於半個月後右邊下肢無力、血液循環不佳，醫生施行緊急血管手術，發現血管有一塊血管縫合器的碎片。取出後，女童血液循環理想，情況穩定。院方就事件致歉，及成立委員會調查事件成因，亦已聯絡血管縫合器的供應商跟進。

該名患有先天性膽管閉鎖的6歲女童，4月27日接受脾動脈栓塞術，治療脾功能亢進及凝血障礙。醫生於股總動脈插入導管，順利完成脾動脈栓塞術後，用血管縫合器嘗試縫合血管，惟未能成功。醫生取走血管縫合器、改以人手按壓止血；完成手術後，病人轉到普通病房繼續接受醫學監察，5月1日出院。

女童5月14日覆診，醫生發現女童右邊下肢無力，血管電腦掃描診斷右邊下肢血液循環欠佳，即晚安排進行緊急血管手術，並取出一塊源自血管縫合器的細小碎片。病人術後被轉送至兒童深切治療部留醫，情況穩定、血液循環理想。

瑪麗醫院發言人表示，已向病人致歉，昨日傍晚亦與病人家屬會面，詳細交代事件。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件經過，8星期後提交報告。由於事涉手術物件，院方昨日已聯絡產品供應商跟進。

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