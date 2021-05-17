【最大宗汽油彈案】

【本報訊】泛民區選候選人前年11月2日在維園辦選舉聚會，警方突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿過百支汽油彈及半製成品，拘控四男一女，為反修例已知案件中撿取最多汽油彈數量案件。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件昨續審。情報科警員供稱爆門前先在樓梯戴口罩，其間穿便裝、沒展示委任證，辯方質疑屋內人是否單憑警員一句「警察」便能辨認其身份。警員答「是」。

獲法庭頒令匿名的刑事情報科警員SO1當日伙同3名同僚到涉案單位破門。他指，當時在門外聞到汽油味，他向單位大叫：「警察，開門！」，但沒人回應，隨即爆開門鎖。其後他得悉有五名不知名男女跳下三樓平台，他於二樓電梯大堂旁防煙門外的木板後發現本案首被告鄭錦輝及次被告楊泳茹。

警稱一句「警察」可辨身份

控方要求SO1在現場相片相簿中認出該防煙門及木板，但多張照片未能展示防煙門位置，法官葉佐文一度質疑警方內部溝通出錯。辯方問他是否有警員戴口罩，SO1先稱「我冇留意」，多番追問才承認進入大樓時四人均沒戴口罩，爆門前在後樓梯則戴上口罩，並解釋「破門有機會揚起好多塵粉」，但忘記當日口罩顏色。法官葉佐文質疑：「你個口罩自己㗎嘛？乜顏色唔記得㗎？你平時戴開乜顏色口罩呀？邊個叫你戴口罩呀？」葉官又追問破門工具， SO1稱涉行動技術層面，不願披露。SO1承認，他表露身份時沒脫口罩，也沒表明姓名、職級、所屬隊伍，亦沒出示委任證。辯方質疑屋內人如何得知他是警察，「就係憑你一句『警察』呀？」SO1稱是。

本案有五名被告，其中兩人早前認罪判囚。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（20至25歲）不認罪。聆訊今續。

案件編號：DCCC97/20