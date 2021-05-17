「蘋果日報慈善基金」早前為茂叔籌得的善款已不足，請善長繼續支持。

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現年71歲的茂叔自14歲起便到工廠打工，塑膠廠、紙盒廠、拉鍊廠通通工作過，目的就是為了減輕自5歲起已與他相依為命母親的負擔。勞碌一生，一直工作至50歲那年，他發現雙腳無力又痺痛，求醫檢查後發現雙腳退化，須做手術換人工膝蓋，否則不能再走路。

本身患糖尿和高血壓的茂叔，成功完成換人工膝蓋手術後，本以為雨過天晴，誰知2014年初便漸覺雙眼視力模糊，檢查後醫生確認茂叔的雙眼患上濕性老年黃斑性病變，現時他的左眼約只看到手影，右眼視力只有約七成半，主診醫生建議他可於右眼使用自費眼內注射藥物「愛亮眼」改善視力，這屬病人的自費項目，但每針要9,000元，預計雙眼共注射超過12針，藥費需近十萬元。因他已退休多年，他直言沒錢注射，一直拖延至2016年才向「蘋果日報慈善基金」求助。

茂叔曾經試過在街上踏空跌倒，弄傷尾龍骨入院，亦曾試過在街上認錯人，場面尷尬，唯有連聲道歉。而獨居茂叔最大的興趣與娛樂就是下象棋，可惜他的雙眼受黃斑病變影響已看不清棋子，須帶同放大鏡出戰，但對方嫌他手腳慢，不肯跟他下棋，故近年已沒再接觸棋盤。他希望可以醫好雙眼，尋回娛樂，再戰棋局，不用再「盲摸摸」渡日。

自2016年起，「蘋果日報慈善基金」已將所籌得的善款用於協助茂叔注射了超過十針自費眼針治療，所有善款已全數用盡，但近日醫生指他的視力再轉差，建議他再注射，希望能夠改善及穩定他的視力，讓茂叔可以不用再依賴放大鏡也可重拾捉象棋的樂趣，一止棋癮，在人生棋盤上繼續對奕。茂叔即使面對了不少高低起跌，但樂觀的他相信總有出路，黑暗不會長久，光明總會出現。希望善長可以繼續支持他。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任將繼續跟進他的情況。

「茂叔」暖流之友編號：C4228

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