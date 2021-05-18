政權大舉肅清異見下，成立至今31年的民主黨，18名歷任正、副主席，7人正遭還押，失去自由；創黨主席李柱銘、前主席李永達早前也被定罪，幸獲判緩刑；現任主席羅健熙亦正被控非法集結。還在民主黨的歷任正、副主席，僅餘前主席劉慧卿和現任副主席梁翊婷尚未「出事」。民主黨經歷浩劫，如今還有建制派力勸民主黨參加立法會選舉，參與「愛國者治港」，何其諷刺。

民主黨創黨至今，一共有7人擔任主席，胡志偉、楊森、何俊仁已先後遭還押，獲釋無期；李柱銘和李永達分別因前年8.18案和2014年佔中案被判緩刑，即已算是帶罪之身；現任主席羅健熙則正被控非法集結，最終未知會否被定罪；只有劉慧卿未有任何控罪在身。

該黨歷來11名副主席中，至今有4人遭還押，包括因47人案、由3月起開始失去自由至今的前立法會議員林卓廷和尹兆堅，以及今日因前年10.1遊行案、首度遭還押的單仲偕和蔡耀昌；該黨現任副主席梁翊婷則尚未有控罪在身。

2退黨副主席先後出任官員 1人另組政黨冀參選新立會

其餘的副主席中，有6人已退黨，包括劉千石、陳竟明、狄志遠、李永成、張炳良，和已與林鄭為伍、貴為勞工及福利局局長的羅致光。張炳良則曾在梁振英擔任特首期間，出任運輸及房屋局局長。狄志遠就在退黨後宣佈成立「新思維」，並積極備戰下屆只餘20席直選的立法會。

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