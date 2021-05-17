經常拗柴，後果可大可小。醫生指出，不少人會忽視拗柴問題，「以為唔太痛就唔使理」，惟拗柴沒有妥善處理，可加劇足踝關節不穩定，令人經常拗柴，嚴重甚至可加快足踝關節退化，甚至帶來其他痛症。女士減少穿太高的高跟鞋、多做下肢肌力訓練、正確處理拗柴受傷及做好復康，均有助防止拗柴復發。

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授兼家庭醫學專科醫生薛詠珊表示，俗稱拗柴的足踝扭傷，為足踝關節韌帶拉傷或撕裂。常見是足踝關節外側扭傷，即扭傷時足踝關節向外扭、腳掌向內翻，外側韌帶因承受額外的拉力而拉傷。幾類人特別容易拗柴，包括運動員例如籃球員，進行跳躍落地的動作時落地不穩，或足球員要急速轉身時足踝突然扭轉，都會造成踝關節過度伸拉或彎曲的情況，容易拗柴出事。

此外，經常穿高跟鞋的女性，例如穿着2吋以上的高跟鞋時，走路時身體重心會傾前，影響平衡力下降，稍一不慎，失去重心便容易拗柴。至於平日缺乏運動的人，因下肢肌肉力量不足，亦是拗柴的高危一族，另外，行山人士也常出現拗柴情況。不少人誤解拗柴「唔太痛就唔使理」，以為屬小事，休息一陣子便沒事，或者自行塗藥酒、亂服止痛藥或止痛藥膏，以致延誤了處理受傷的黃金時機。

慣性拗柴生骨刺風險増

若拗柴屬輕微，例如韌帶只是輕微拉傷，的確可以採用急性處理的方法，即受傷後首48小時內，進行冰敷15至20分鐘，有助消腫及減痛，配合足夠休息，大約3至4星期後慢慢恢復活動，加上適當的復康運動，包括練足踝的肌肉力量、身體平衡力，以及伸展小腿，減少肌肉繃緊等練習。同時建議市民拗柴後，如患處出現腫脹，有刺痛感、傷勢或疼痛較嚴重，甚至活動能力有減退，出現骨折等都應盡快睇醫生。

拗柴可以令相關的韌帶變得鬆弛，加劇足踝關節不穩定，令人經常重複拗柴，薛指，曾有病人幾乎每1至2個月便會意外拗柴，程度也越來越嚴重。若屬中度拗柴，部份韌帶會出現受傷和發炎，甚至撕裂，嚴重拗柴則可能會造成骨折。另外，慣性拗柴的人士，因為足踝不穩定有機會增加脛骨和距骨的磨擦，導致生骨刺，故拗柴問題不可忽視。

少年忽視拋柴終須做手術治療

常見痛症都可以是拗柴的後遺症，曾有中年女病人起初因右膝痛多年而求診，病人本身沒有運動習慣。細問病歷後，原來10多年前開始出現慣性拗柴問題，臨床檢查發現其足踝關節韌帶有鬆弛情況、足踝不穩定，所以病人走路時下肢壓力點轉移至膝關節內側，造成膝痛困擾；X光片亦顯示其膝關節內側有退化。薛稱，拗柴沒有妥善處理，長遠可誘發身體出現其他痛症，除了膝痛，腰痛也十分常見，當中都與身體轉移了壓力重點相關。

另外，曾經有少年病人因打籃球拗柴受傷後，自行塗藥酒處理，沒有正視患處腫脹問題，以致行山、日常走路都感到困難，下樓梯時感痛楚，需要接受手術治療。

該學院正推出臨床研究，為參加計劃6個月以前曾至少1次嚴重踝關節扭傷、經常拗柴及3個月內未接受過踝關節注射人士，在其踝關節注射葡萄糖或生理鹽水（生理鹽水為對照組），以評估其臨床成效。薛指，文獻暫未有發現注射葡萄糖會出現副作用，由於過程會作局部麻醉，對麻醉藥敏感人士不宜。該研究期望透過注射葡萄糖，引起相關組織發炎及出現增生，以強壯受傷的韌帶，藉此增加足踝的穩定性，幫助病人康復及減少再拗柴。有興趣人士可致電2609-5050報名，熱線於平日辦公時間運作。過往曾有動物研究顯示，注射葡萄糖可以令韌帶變粗及加強力量，幫助復原。

預防拗柴貼士

●穿着高跟鞋宜2吋以下為佳

●運動前要有適當熱身

●多進行增加下肢肌力及平衡訓練

●進行跳彈床、溜冰等容易拗柴的活動要份外小心

●穿着合適鞋履進行相應的活動，例如行山時穿行山鞋，而非一般的休閒鞋

●波鞋氣墊不宜多於1吋

●穿鞋後要綁緊鞋帶

拗柴復康運動

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