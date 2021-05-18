網民前年11月發起「八區遊行」，荃灣區有示威者以雜物堵路。一名職訓局學生遇警截查，被發現背囊內有打火槍及士巴拿等物品，並且未能向警員出示身份證。案件早前審結，裁判官香淑嫺今裁決時全盤否定被告的辯解，直指被告帶同涉案物品及一應俱全的防護裝備，是立心作出破壞以及長時間對抗警方，意圖及居心昭然若揭。案件押後至6月2日判刑，以待索取被告的背景、勞教中心、更生中心及教導所報告，其間被告須還柙。

被告馮天成（18歲）自辯時聲稱當日在天橋駐足觀看示威，將背囊放在腳邊，惟其後警方不斷推進，他離開時誤取了一個款式十分相似的背囊，背囊內的物品不屬於他。然而，香官今裁決時指，被告既然一直將背囊放在特定位置，難以相信他會誤取別人的背囊，或遭人誤取了他的背囊。

被告又指他遇警截查時，曾向警察表明該背囊並不屬他，但因現場環境嘈吵，不知道該警察是否聽到。香官卻認為警員其後看見被告沒有帶身份證，問及被告的姓名及身份證號碼，並曾向電台查詢，顯示警員能聽到被告的話。況且被告明明可加以解釋，但他反而跟隨警員到警署，是匪夷所思及不合常理。

香官不接納被告自辯的供詞，裁定他在事發當日、即大三罷前一天正值社運高峰之際，帶同點火器、士巴拿及一應俱全的防護裝備，意圖及居心昭然若揭，就是要與同道中人立心破壞，長時間對抗警方掃蕩及抵抗警方的催淚彈，並意圖用涉案物品破壞他人財產，故裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

另外，被告聲稱案發前一晚不慎把銀包遺留在叔叔家中，當時他約了父親在太子吃飯，為免約會遲到而不折返取回。但香官認為即使這是事實，亦不構成合理辯解，故裁定他未能在規定下出示身份證明文件罪成。

被告報稱為學生，被控一項管有物品意圖損壞財產罪及一項未能出示身份證明文件罪，控罪指他於2019年11月10日在荃灣大河道地皇廣場外天橋管有打火槍、士巴拿、面罩巾、護目鏡、防毒面具等物品，以及未能出示身份證。

【案件編號：WKCC3716/20】

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