前年9月2日開學日，網民號召「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上，警方拘捕多人。其中三名青年被指有份阻礙港鐵港鐵荔景站車門，被控公眾妨擾罪，另有被告涉藏彈叉和鋼珠，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件早前審結，今天於屯門法院裁決，裁判官施祖堯今指17名控方證人全部誠實可靠，裁定其中一名被告公眾妨擾罪成，另一人在公眾地方管有攻擊性武器罪成，案件押後至6月1日判刑，其間兩人須還柙看管。

被告為職業訓練局一年級學生連俊雄（19歲）、郭嘉文（22歲）及李浩森（19歲），三人共同被控一項公眾妨擾罪，指他們2019年9月2日在九龍連同其他人士干擾荃灣線列車服務。裁判官裁定僅李罪成，連及郭脫罪。惟連另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他同日在港鐵荔景站內藏有一支彈叉和一些鋼珠，今則被裁定罪名成立。

施官今早用逾兩小時宣讀裁決，裁定17名控方證人口供全部清晰合理，全數接納為誠實可靠證人。

對於首被告連俊雄，施官引述案情指他身懷多件示威常用物品，而涉案鋼珠則放於褲袋，明顯是可隨時操作。而被告被捕時，曾一度將隨身背囊拋走，顯示對袋內物品知情，且對管有該些物品無合理辯解，認為被告明顯參與對抗性活動，意圖呼之欲出，故裁定他在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成。而公眾妨擾罪則因控方未能成功舉證，裁定罪名不成立。

至於次被告郭嘉文，施官認為控方亦未能證明其犯罪意圖，裁定他面對的公眾妨擾罪名不成立。而案中第三被告李浩森，施官則指被告以左邊身體及左手伸出列車外，行為影響列車運作，裁定公眾妨擾罪名成立。

首被告求情時透露現職運輸助理，並呈上兩封求情信，要求先索取勞教及更生中心報告始判刑。第三被告李浩森則指正準備展開副學士學位課程，希望能盡快投入學業，同樣要求索取勞教、更生中心及感化報告，惟施官明確表明不會索取感化官報告。

控方一度要求將首被告涉案彈叉及鋼珠交回警方，指於另案有用途，惟首被告代表大律師劉偉聰反對。施官最終拒絕控方相關申請。

【案件編號：WKCC1383/20】

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