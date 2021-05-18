前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。當日接報到場為梁凌杰急救的救護隊目出庭作供，透露由起初接觸梁以至送院期間，救護員一直為梁施行急救，惟不論在現場或救護車上，梁均已無生命迹象。

現任救護隊目許俊文案發時為救護車主管，當晚8時34分接報指太古廣場4樓平台有人想從高處跳下，遂隨車出勤，並於8時43分到達4樓平台候命。

直至9時15分，許從消防人員得知有人跌落在金鐘道上，他立即隨車前往，兩分鐘後抵達太古廣場地面對出的金鐘道。許庭上供稱，當時已見有消防人員為梁進行心肺復蘇法急救。許上前接手處理時，梁已沒呼吸或心跳，陷入昏迷，之後由救護車送往最就近的律敦治醫院。

傷者從高處墮下後並無腦漿溢出 故此人員一直施行急救

根據許撰寫的救護報告，梁凌杰為示威者，曾走到鐵欄外並從4至5層高處跳下。許接觸梁時，梁躺在行人路上。當時救護員沒使用心臟除顫器為梁進行電擊，但曾三度為梁分析維生指數，結果均顯示他的心臟沒有電流活動，亦已無心跳脈膊。

救護報告又指，梁當時對聲音沒有反應，皮膚蒼白及乾冷，無法測出體內血含氧量。許回答研訊主任時表示，當時不論在現場及救護車上，梁均已無生命迹象。

送院期間，救護員一直為梁施行心肺復蘇，亦保持梁的氣道暢通，並為他換上最高濃度的純氧，另外亦有工具固定及保護梁的脊椎。在死因裁判官高偉雄詢問下，許指出在幾個情況下救護員可決定不再作急救，包括傷者高處墮下後溢出腦漿；惟因當時並無相關情況，故救護員將梁送院期間，一直為梁進行急救。

約9時半，梁被送抵律敦治醫院急症室，由當時的急症室醫生余珮鳴進行診治及撰寫報告。經檢查後，梁被發現身體有多處傷勢，包括鼻及口咽內有血、前額泛紅、右上肢變形；另外其右腹、手肘及下肢均有泛紅和瘀傷。報告另指梁當時已無知覺或呼吸、瞳孔固定及放大，心電圖亦顯示梁的心跳已停止。到9時34分，余正式宣佈梁凌杰死亡。

余今庭上供稱，相信梁在送抵醫院時已離世。余又指單憑梁的傷勢，未能確定其致死原因，但估計梁可能因壓力性氣胸、頭部受傷、顱底骨折或大血管受傷等原因而死亡。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）