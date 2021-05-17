【本報訊】機場女地勤去年向小學舊同學訛稱有大量口罩轉售，騙取對方訂購7.2萬盒外科口罩並以現金支付定金共逾332.1萬元，但對方一直收不到貨，揭發騙案。地勤職員昨於區域法院承認五項盜竊罪，案情透露口罩訂戶包括工聯會，而被告聲稱事後賭網上百家樂，近乎輸光騙款。法官判她入獄33個月。

女被告薛文英（33歲）承認去年2月17日至3月10日間騙取女事主林曉玲的財產。案情指兩人為小學同學，案發前的1月，被告向事主聲稱認識口罩生產商，看看她有否興趣訂購口罩。事主聯絡潛在買家，包括工聯會及一名朋友，其後五次向被告以現金落定。

網上賭博輸剩13.5萬

被告稱貨運延誤需延期發貨，惹事主起疑報警，並找被告對質，被告坦認整件事是騙局，但拒絕還款。被告被捕，警誡下稱男網友向她兜售口罩，她覺得可以乘機賺錢，於是尋找有興趣購買的人。警方靠被告提供資料找到一名男子，他承認是有關電話號碼的用戶，但反指是被告向他聲稱有口罩出售。

警方只能起回約13.5萬元騙款，被告稱其餘在網上賭博遊戲輸掉。辯方求情指，被告要照顧患腦癌母親，但強調不是因為母親患癌而犯案。雖然涉案金額龐大，但案件屬個別事件，沒有精密計劃或其他同謀。

法官譚思樂指，若本案是違反誠信，很可能判處五年監禁，考慮被告在少於一個月內犯案，作總體量刑，因被告認罪及無案底，判監33個月。

案件編號：DCCC637/20