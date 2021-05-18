內地最高人民法院院長周強首席大法官會見率團訪京的終審法院首席法官張舉能。最高人民法院微信圖片
終審法院首席法官張舉能，今天（18日）率團到北京展開為期4日的訪問。內地媒體報道，最高人民法院院長周強首席大法官下午會見張舉能。周強表示，希望張舉能帶領香港司法機構「擔當作為、履職盡責」，全面準確實施憲法、《基本法》及《國安法》，全面落實「愛國者治港」原則。
內地最高人民法院新聞傳媒總社報道，周強與張舉能會面時指出，最高人民法院支持香港司法機構司法改革；及通過深化與內地人民法院的交流合作，增強司法人員的國家意識及民族觀念。而內地人民法院「深入學習貫徹習近平法治思想」、「深化司法體制改革」，司法公信力不斷提高。
周強又稱，對張舉能出任終審法院以來，司法機構的積極變化表示肯定。香港正處於由亂及治的時期，期望張舉能「擔當作為、履職盡責」，本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施憲法、《基本法》及《國安法》；及為維護國家主權、安全和發展利益，保持本港長期繁榮穩定發揮應有作用。
根據本港司法機構上周公佈，張舉能此行還會參訪最高人民法院知識產權法庭、北京互聯網法院，討論科技應用和司法交流等議題；亦會禮節性拜訪全國人大常委會及法制工作委員會、特區基本法委員會、最高人民檢察院、司法部和港澳辦。
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