終審法院首席法官張舉能，今天（18日）率團到北京展開為期4日的訪問。內地媒體報道，最高人民法院院長周強首席大法官下午會見張舉能。周強表示，希望張舉能帶領香港司法機構「擔當作為、履職盡責」，全面準確實施憲法、《基本法》及《國安法》，全面落實「愛國者治港」原則。

內地最高人民法院新聞傳媒總社報道，周強與張舉能會面時指出，最高人民法院支持香港司法機構司法改革；及通過深化與內地人民法院的交流合作，增強司法人員的國家意識及民族觀念。而內地人民法院「深入學習貫徹習近平法治思想」、「深化司法體制改革」，司法公信力不斷提高。

周強又稱，對張舉能出任終審法院以來，司法機構的積極變化表示肯定。香港正處於由亂及治的時期，期望張舉能「擔當作為、履職盡責」，本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施憲法、《基本法》及《國安法》；及為維護國家主權、安全和發展利益，保持本港長期繁榮穩定發揮應有作用。

根據本港司法機構上周公佈，張舉能此行還會參訪最高人民法院知識產權法庭、北京互聯網法院，討論科技應用和司法交流等議題；亦會禮節性拜訪全國人大常委會及法制工作委員會、特區基本法委員會、最高人民檢察院、司法部和港澳辦。

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