民陣前年10月發起九龍遊行，惟遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方拘捕多人，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區倬僖與另外四名男子否認非法集結與管有攻擊性武器等13罪，案件早前審結。裁判官葉啓亮今裁定5名被告所有罪名成立。其中一名被告現正就讀中大建築系，是華仁畢業生，獲剛被任命為天主教香港教區主教的周守仁神父撰寫求情信，信件內容讚賞被告為人，對被告有正面評價。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱為學生。他們被控於前年10月20日在旺角參與非法集結及違反蒙面法。謝另控管有攻擊性武器或適合作非法用途工具，以及襲擊警長X。

建築系學生深信專業可改善社會及人們生活

代表首被告謝煒洛的大狀求情指，首被告在香港土生土長，家庭環境與常人無異，雖沒有豐富的物質生活，但在父母愛心與關顧下成長，為人正直有禮，品學兼優，是一名有理想、有熱誠、尊師重道的年輕人。首被告的夢想是成為建築師，並非因為想考取專業「搵份好工」，而是深信這專業可改善社會、改善人們的生活，尤其在香港這個貧富懸殊的社會。

大狀向法庭呈上多封求情信，包括被告、家人、中學校監、校長、老師、大學舍監、同學等撰寫。被告在自撰求情信中談及志向和理想，以及對今次事件的反思。其家人、同學、朋友今亦到庭支持被告，雖然刑事懲罰須由被告獨自面對，但家人與朋友承諾陪同及同行，是被告強大的後盾。

大狀透露，其中一封求情信是華仁書院校監、亦即剛獲任命為天主教香港教區主教的周守仁神父所撰寫，連同校長、童軍領袖、浸會大學舍監等，都是社會上德高望重的人士。他們在信中肯定被告的為人，對他有正面且深刻的評價。被告中學時的恩師、班主任、同學等，亦對他讚賞有加。當中被告的恩師用書法撰寫求情信，為方便閱讀，被告親自抄寫一遍以供法庭參考。大狀懇求裁判官詳細閱讀信件。

周神父讚首被告為人富正義感

據了解，周守仁神父在信中稱讚首被告為人富正義感，有良好信仰，是一名盡責的童軍，受學生及同輩歡迎。被告熱心服務社群，尤其是貧苦大眾及邊緣人士。周神父指，被告至今仍希望可貢獻社會，希望將來可為香港作出正面的影響。他稱讚被告有良好品格，對事件有反思，藉此建立更好的品格。

就控罪而言，大狀希望法庭考慮涉案集結並沒發生激烈的暴力衝突，沒有嚴重破壞或投擲汽油彈磚頭等事宜，沒有直接證據指控被告作出破壞行為，亦沒有證據指控被告嘗試使用身上的石頭或磚頭等傷害他人。

至於襲警一罪，大狀指可幸遇襲警長沒有受到嚴重或永久性傷害，案發後仍可繼續執勤，返回警署後仍可處理文書工作，及後才求醫，希望法庭考慮襲擊短暫、並非有組織或串謀他人行事，酌情考慮被告的判刑。

餘下四名被告的求情，押後至下午處理。

【案件編號：KCCC559/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）