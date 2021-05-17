支聯會捲入政治風眼，一眾骨幹成員亦面臨入獄風險。除了主席李卓人早前判囚外，副主席何俊仁及秘書蔡耀昌亦因前年10.1港島遊行被控組織、參與未經批准集結，蔡耀昌昨日認罪，本月28日判刑，他上庭前接受本報訪問，直言對判刑「絕對不樂觀」，所以與支聯會戰友已做好交接工作，「如果唔係，我唔知道會唔會有一段時間處理唔到」。

身心已有入獄準備

投身社運逾卅載的蔡耀昌不諱言，曾籌備或參與的遊行集會次數多不勝數，但未有預料自己或因「非法集結」而面臨入獄危機，「𠵱家受到衝擊嘅，其實已經分唔到你係咪立場激進、溫和，甚至一般嘅香港人都受緊影響」，不過他形容，會坦然面對一切，「最緊要嘅係，我哋要相信一路做緊嘅嘢，我哋嘅初心都係希望去爭取民主、公義、自由」。

上庭前的周末，蔡耀昌受訪後隨即到赤柱探訪朋友，翌日上午要參加支聯會六四長跑，似乎上庭前未有太多時間與家人共聚天倫，蔡苦笑說，近幾個月已盡量投放較多時間與家人相處，「我估對我嚟講，或者對我屋企人嚟講，都係唔夠」。

蔡對個人或許要入獄顯得較平靜，他解釋，可能過往經常到監獄探監，對監獄的大小事早有所聞，不論心理、生理已經準備好，「我相信我係一個未坐過監、而可能係對監獄都係非常熟悉嘅人」。

維園燭光或成絕唱

「但有一個夢，不會死，記着吧！」今年六四，對蔡耀昌而言自然別有一番滋味在心頭，不單「港安法」實施下，支聯會逾30年來風雨不改舉辦的維園六四集會或成絕唱，他亦未必能在自由的空間燃點燭光。蔡耀昌坦承，國安法下舉辦六四集會的風險比以往高，既要守住「合法」界線，亦要保障成員及市民安全，不排除「今年我哋能夠做到嘅嘢、甚至能夠作到嘅呼籲會比過往少」，但他相信，只要能在黑暗時期保存實力、捱過低谷，「咁我哋未來就能夠走得更遠、更耐」。

他強調：「我相信過去做嘅嘢，一定唔會白費……一定唔係返去原點」，勉勵港人不要放棄追求民主，反應藉現有經歷獲得啟示，從而思考前路方向，「如果我哋都散咗，咁過去做咗嘅嘢、過去累積嘅嘢，更難作為一個基礎傳落去」。