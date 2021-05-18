5年前，醫學界不論政治立場，群起反對政府放寬海外醫生來港執業，甚至借機設立免試制度；結果，時任醫學界立法會議員梁家騮「一人拉布」，阻止草案在立法會三讀通過。5年後，政府「完善」選舉制度，醫學界議席被迫與衞服界「合二為一」，結果港府再推放寬草案，方法正是制訂免試醫學院名單。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，事件證明醫學界已經失去僅有的話語權，「專業自主俾人隨手拎返」，隨之而來的是寒蟬效應，願意發聲的醫生越來越少，醫生工會或面臨末路。

事實上，2016年政府在立法會失利後，透過在醫務委員會內親政府的委員，在醫委會提出放寬海外專科醫生實習方案。2019年5月，醫委會就此投票，通過「政府方案」，所有在港的有限度註冊醫生，只要做滿3年及考畢執業資格試，即可免實習。

當時，32名醫委會委員分成兩派，投「政府方案」全是政府委任委員或病人組織代表；其餘16名選任醫生委員則支持另一較嚴格方案。由於2方案得票一樣，醫委會主席劉允怡按例可多投一票，結果「政府方案」獲通過。會後，病人政策連線林志釉向記者表示，受非常巨大、史無前例壓力，包括有人曾說，若不支持「政府方案」，「會輸得好慘」。

醫委會主席立場急轉彎

值得留意的是，當日劉允怡接受《蘋果》記者提問，日後本港應否引入免試認可制度時指，雖然以增加誘因予海外醫生來港的角度而言，免試制度是最好，但考試亦有其必要，雖是古舊（old school）做法，亦是「必要之惡」（Necessary Evil）。

惟到了今年初，特首林鄭月娥把放寬海外醫生來港列為五大重點「任務」後，劉允怡應食衞局邀請會面後，表示免試是「一個可探討的做法」，立場明顯改變。只有香港醫學會及兩大公立醫院醫生工會堅持拒絕免試的立場。

蔡堅：業界敢怒不敢言 馬仲儀：聲音不再被重視

醫學會會長蔡堅認為，政府不肯聽從醫學團體意見，多年後再次引入免試做法，業界已是敢怒不敢言，「已經唔可能再好似以前咁，去立法會靜坐、冇得抗議」，暫時未再想到其他表達意見方法。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則稱，政府乘立法會已再無人敢提反對聲音、醫學界議席亦已被「沒收」之機，引入免試制度，反映醫學界聲音不再被重視、失去僅有的話語權，「專業自主俾人隨手拎返」。

她認為，事件引發的寒蟬效應更令人憂慮，特別是勞福局長羅致光威嚇，《國安法》提及的「社會團體」，涵蓋按法例登記的職工會，勞工處不排除撤銷違反《職工會條例》的工會登記，已把工會逼到「走投無路」。「好多同事都唔再願意參加工會事務，工會聚唔到人……再肯義無反顧參加工會嘅，應該得返工聯會」，相信未來願意為業界、為社會發聲的醫生只會更少。

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