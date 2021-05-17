【本報訊】補習教師當眾拍攝女童私處事件令人髮指，警方列虐兒案跟進。大律師陸偉雄解釋，涉案外籍老師沒對涉事女童有身體觸碰，難構成非禮罪，但行為屬嚴重猥褻，認為可引用200章《刑事罪行條例》第146條，向16歲以下兒童作出猥褻行為罪提出檢控。

陸偉雄指出，向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，最高刑罰監禁十年，相對初犯者最高判監三年的虐兒罪為重。他表示，涉案教師雖沒動手非禮女童，但拍攝私處行為已是嚴重猥褻，社會難容，質疑警方列虐兒跟進的正確性。

性罪行資料庫未包外國人

補習教師捲入風化案屢見不鮮，警方於2011年推行《性罪行紀錄資料庫機制》，教育機構聘用新教師時可要求應徵者呈交資料庫查核的資料，以證無性罪行案底，惟機制存在漏洞，未涵蓋海外犯罪紀錄或外國人。

香港城市大學犯罪心理學家黎定基指出，本港許多外籍英語教師均是旅遊人士或背包族，在一個地方短暫停留，兼職補習賺旅費，就去其他地方，雖然教育機構可查核入職新教師有否干犯性罪行，但有關資料庫只涵蓋本港居民及在港罪行，無外國人紀錄，令教育機構難以提防，唯一辦法是透過國際刑警協助查核資料，但一般教育機構未必有能力要求國際刑警協助。