全國政協副主席梁振英日前在訪問中指，現時有很多公務員有時候沒有做到「do it or die」要求。特首林鄭月娥今（18日）在行會前回應指，她和公務員有「胸襟」接受批評，她不回應若全國政協副主席參選特首是否要辭去國家職務。

暗批只改用途「最終都係冇地」

有記者今日向林鄭問到，前特首梁振英重提發展郊野公園，又問及本屆政府在收地發展上的動作會否太慢。林鄭回應指，今屆政府對土地重視不容置疑，每屆政府有不同策略，有些政府會以「揼石仔」方法研究開發土地工作，但她認為應要長遠謀劃開拓新地，暗批倡議把郊野公園用地改用途於事無補，「唔係一個用途，變成另一個用途，因為最終都係會冇土地」。

林鄭強調在不同策略下難作比較，「不存在快慢」的簡單評估，也要視乎土地的最終成效，「往往都唔係一蹴即達，好多時候都係前人種樹，後人乘涼」。林鄭指，不能單以日子或土地供應數目，否則結論會存偏頗。她表示，已督導財政司司長陳茂波覓地工作，而發展局也有每周報告進度。

形容收回私人土地做法「破格」

她指，本屆政府使用收回私人土地的做法「破格」，但需要符合特定條件，包括檢視土地是否符合資格，否則會被視為違反《基本法》下的私有產權權益，即使日後被司法挑戰，也需展示理據。

稱有「胸襟」接受批評

另有記者問到，梁振英指有公務員沒有做到「do it or die」要求，質問林鄭會否為公務員「平反」。林鄭回應指，每人在港也有言論自由，「尤其係批評政府嘅自由度就非常之闊」，她與公務員都有「胸襟」接受批評，但她承認今屆政府工作、組織架構、程序並非十全十美，否則不會經常提出要精簡架構、提升效率等。

她形容香港是「相對複雜」的城市，能每日正常運作得靠公務員盡心盡力。

記者另問及林鄭會否認同為了公共房屋而犧牲程序公義，與及若全國政協副主席參選特首是否要辭去國家職務，林鄭均沒有回應便離開。

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