【本報訊】被形容為人圓滑的香港教區候任主教周守仁神父，出身耶穌會，香港華仁書院畢業後留學美國再回港，曾於兩所華仁書院任教，晉鐸後再在兩所華仁擔任校監。有多年熱心校務的華仁校友形容，周守仁對天主教和耶穌會的理念清晰，亦重視普世價值，處理校內爭議事件時重視溝通，能和而不同。周守仁在反修例運動及國安法等議題曾回應謂，年輕人的訴求令人動容，更以橋樑作比喻自我期許，「至少令橋樑兩端的人有機會走到中間」，不然社會就沒有前途。

周守仁1959年生於香港，同年受洗加入天主教會，中學就讀由耶穌會辦理的香港華仁，畢業後到美國明尼蘇達大學攻讀心理/哲學學士和教育心理學碩士，回港後曾於兩所華仁實習，再在聖神修院學院研讀神學，1993年領受執事聖職後再度赴美，於芝加哥羅耀拉大學攻讀機構發展碩士，翌年回港晉鐸，1995年再在兩所華仁任教和擔任校牧，並推動青年使徒工作，2006年再於哈佛大學取得教育博士，之後接替狄恆神父任香港兩所華仁校監。

近年不少社會議題敏感，但周守仁沒有避而不談。他去年接受《明周》訪問，提及1988年執教鞭翌年便發生六四事件，「我告訴學生我會上街，誰要跟着來就來」；又表示多年在外國生活，發現自己除了「國際人」，內心深處還有「香港人」和「中國人」的身份認同。

華仁校友：好能夠修和

周亦曾談及前年反修例運動，指社會越趨分化，舊生、學生和教師都有黃藍之分，「這個世界沒有人是中立，我話自己中立也是欺騙你……但是我會包容各種意見」。運動期間他曾在facebook撰文，形容年輕人的訴求令人動容，但以暴易暴會令暴力繼續增大、仇恨更深，認為以暴力解決問題令原來善良的「初心」變得暗晦無光。

去年7月港版國安法生效，不少教育界視為禁區，周守仁曾指出，現時「香港獨立」是犯法，學生需知道法律後果，但同時認為要理解為甚麼會有人認為香港需要獨立，「試想想，假設我們要求學生甚麼也不能提，一旦事情地下化，我們如何與學生傾偈？談何陪伴？」

他更以橋為喻來談到本身角色，指橋「一定要被人踩過，才能將人送到橋樑的另一面」，作為橋樑某程度上要忍辱負重，坦言其言論可能「兩面不討好」，但是「至少令橋樑兩端的人有機會走到中間」，不然社會就沒有前途。

多年來熱心校務的華仁校友方永康認為，周守仁任華仁校監多年，形容對方對天主教和耶穌會的理念清晰，亦重視普世價值，曾強調即使社會改變，都要堅持應有的價值，能判斷是非等。他又形容周守仁「好能夠修和」，並舉例指兩年前香港華仁計劃轉直資時，面對校友不同意見，校方曾舉辦多場分享會與校友解釋，過程可見周重視溝通，亦見其為人謙和，即使有不同意見，也為能和而不同，互相尊重。