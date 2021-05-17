【本報訊】男警調查銀行櫃員機盜竊案時，涉在調查報告訛稱事主不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致警方一度結案，幸事主不時致電警署追問案件調查進度，終東窗事發。男警昨就三項偽造文件及一項在公職中行為失當罪受審。辯方指被告僅屬工作疏忽，又透露被告工作壓力大，曾向上司申請調離刑事偵緝隊，望能重返軍裝巡邏。

訛稱事主拒錄口供

事主劉家慧供稱，她2017年1月27日到櫃員機提款時忘記拿走2,000元，2月7日到灣仔警署報案，被告警員13322歐陽燊（28歲，圖）同年3、4月曾在電話中稱需時調查。

劉家慧繼續致電追問案件進度，至2018年2月26日，一名王姓警長回應稱已終止調查，又問她是否已獲銀行退回現金。劉答：「冇，如果有我就唔會打嚟追！」她強調從來沒在2017年向警方表示銀行已退錢，也從來沒向警方表示不追究事件。

事主最終2019年取回金錢，並且得知警方2018年拘捕了賊人。

時任灣仔刑事調查隊第9隊主管、現隸屬國安處的女督察余詠雪指被告是調查涉案盜竊案的警員，有份撰寫該案的調查報告。余指，在事主報警後兩個月，被告聲言事主透露銀行已退回2,000元，並以工作繁忙為由拒絕到警署再錄取口供，建議終止調查。余指同類案件眾多，不少事主都不願回警署錄口供，故此相信被告的紀錄，不會致電事主確認情況。

報告顯示被告2017年5月17日草擬終止調查的文件，上有余的簽名。余強調該簽名非她簽署，她不會默許助理或他人代簽。

余又謂駐守刑事調查隊時需處理200多宗案件，同隊僅得被告在內的三名調查警員，每名調查員接手超過60宗案件。聆訊今續。

案件編號：ESCC253/21