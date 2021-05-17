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警指被告煽惑 官令示範「做啦」

1小時前

【反水貨遊行案】

【本報訊】多名北區區議員去年1月在上水舉辦「反水貨」集會及遊行，惟起步半小時即遭警方驅散。其間一名男學生涉管有噴漆，另一年輕廚師則涉大聲罵警，昨在粉嶺法院受審。警員承認拘捕廚師前未發警告，原因是「唞唔切氣」，他指被告煽惑「最大聲」。裁判官黃國輝（圖）多番要求警解釋及示範如何煽惑，勒令他：「問你呀，答啦，做啦！」

「唞唔切氣」未有警告

案發於去年1月5日，遊行獲警方發不反對通知書。首被告中五生陳航生（20歲）被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉管有一罐噴漆；次被告廚師江浩倫（19歲）則被控在公眾地方作出擾亂秩序行為，指他在上水站外近行人過路處，煽惑他人衝擊警方防線。

拘捕次被告的郭姓警員9204供稱，案發時他與約20名黑衣人在上水站外對峙，其間被告不斷指罵警員，大叫「死黑警，走X開啦，X你老母」。郭指被告煽惑在場人士起哄，黃官要求郭解釋如何煽惑，大聲向郭稱：「問你呀，點樣煽惑呀？答啦！」又要求郭站立示範，大聲叫他：「做啦！」郭站立後雙手張開向上揮動。郭其後在盤問下承認，拘捕次被告時未有警告，原因是「唞唔切氣」；為免市民圍觀，拘捕後他亦未有說明拘捕原因。

拘捕首被告的鄭姓警員13940則稱，當日他假扮食客，防止食肆遭破壞。下午4時許，有幾百名示威者在上水中心門外集結，十多名黑衣人衝入商場，鄭上前截停，在首被告背囊搜出一罐紅色噴漆、護目鏡、手套及防毒面具等，遂將他拘捕。辯方指鄭沒向首被告施警誡，鄭否認，但同意案發後六小時才在記事冊補錄警誡及拘捕紀錄。案件今續。

案件編號：FLCC89/20

陳航生管有物品意圖摧毀或損壞財產罪在公眾地方作出擾亂秩序行為罪江浩倫反水貨
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