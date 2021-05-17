【反水貨遊行案】

【本報訊】多名北區區議員去年1月在上水舉辦「反水貨」集會及遊行，惟起步半小時即遭警方驅散。其間一名男學生涉管有噴漆，另一年輕廚師則涉大聲罵警，昨在粉嶺法院受審。警員承認拘捕廚師前未發警告，原因是「唞唔切氣」，他指被告煽惑「最大聲」。裁判官黃國輝（圖）多番要求警解釋及示範如何煽惑，勒令他：「問你呀，答啦，做啦！」

「唞唔切氣」未有警告

案發於去年1月5日，遊行獲警方發不反對通知書。首被告中五生陳航生（20歲）被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉管有一罐噴漆；次被告廚師江浩倫（19歲）則被控在公眾地方作出擾亂秩序行為，指他在上水站外近行人過路處，煽惑他人衝擊警方防線。

拘捕次被告的郭姓警員9204供稱，案發時他與約20名黑衣人在上水站外對峙，其間被告不斷指罵警員，大叫「死黑警，走X開啦，X你老母」。郭指被告煽惑在場人士起哄，黃官要求郭解釋如何煽惑，大聲向郭稱：「問你呀，點樣煽惑呀？答啦！」又要求郭站立示範，大聲叫他：「做啦！」郭站立後雙手張開向上揮動。郭其後在盤問下承認，拘捕次被告時未有警告，原因是「唞唔切氣」；為免市民圍觀，拘捕後他亦未有說明拘捕原因。

拘捕首被告的鄭姓警員13940則稱，當日他假扮食客，防止食肆遭破壞。下午4時許，有幾百名示威者在上水中心門外集結，十多名黑衣人衝入商場，鄭上前截停，在首被告背囊搜出一罐紅色噴漆、護目鏡、手套及防毒面具等，遂將他拘捕。辯方指鄭沒向首被告施警誡，鄭否認，但同意案發後六小時才在記事冊補錄警誡及拘捕紀錄。案件今續。

案件編號：FLCC89/20