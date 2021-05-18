學生組織前年在中環愛丁堡廣場舉行集會，冀公眾關注西藏維吾爾族人權問題，其間有示威者拆下國旗，防暴警員追捕示威者時引起衝突。年輕無業男子涉嫌在警員制服另外兩人時撲向一名看守疑犯的警長，把警長撞開，警長膝蓋擦傷及手腕疼痛。涉案無業青年今在區域法院承認暴動及襲警兩罪，控方片段顯示有警員嘗試控制現場情況時曾擎槍示警，但遭同袍按下舉槍的手。法官同意本案暴動屬較輕微情況，不涉掟磚或汽油彈，被告事後亦主動找社工傾談，加強守法意識，表現出積極態度，略作減刑，最終判囚28個月。

被告梁嘉偉（22歲）承認前年12月22日在大會堂低座外與他人參與暴動，以及襲擊在正當執行職務的警長58747。

控方案情指，「學生力量」集會前已獲警方發出不反對通知書。集會期間，有黑衣蒙面人拆下大會堂旗杆的國旗，警方到場時，拆國旗人士已逃去。惟警員遭其他示威者包圍辱罵，有人投擲水樽及硬物，另有人腳踢警員的背部。踢警男子被制服時，有人拉扯他的背囊，最終成功令踢警男逃脫，惟拉扯背囊人士卻被制服。

該名協助踢警男的示威者被制服在地上後，被告與其他示威者繼續衝擊被包圍警員。當時有警長正在看守已被制服的示威者，被告跳向該警長，將其撲跌。被告其後被捕，警誡下保持緘默。案中另有其他人曾嘗試搶犯，事件共造成四名警務人員受傷。被告沒有案底。

官同意暴動規模較小 不涉汽油彈或磚塊

控方在庭上播放多段拍到案發經過的新聞片段，其中Now新聞台拍到有跪地警員的槍袋曾經空無一物，該警員其後被拍到擎槍示警，但遭同袍按下舉槍的手。

辯方求情指，被告在案發後主動參加社工輔導計劃，加強守法意識，接受過18次面談。辯方指被告確有做錯，但希望法庭考慮本案的暴動不涉及汽油彈或大型堵路，與其他暴動案不同。辯方的書面求情亦提到，集會本身有不反對通知書，被告並無預謀或計劃要參加暴動，亦無證據顯示他有帶領角色或使用武器，案中受傷警員傷勢亦不重。

法官李俊文接納本案暴動屬較輕微類別，衝突事件是突然發生，沒證據顯示事前有安排或計劃。本案暴動規模亦較小，只涉約50人，而根據庭上播放的片段，似乎規模更小，涉及被告的激烈衝突只有少於約1分鐘，示威者投擲的主要亦為空的膠水樽，沒有汽油彈及磚塊等。,而案件在星期日發生，對公眾及交通的滋擾甚少。

不過，被告另涉襲警控罪，襲警行為目的是協助其他示威者逃走，這是加刑因素。考慮被告尚算年輕，以往從未犯案，今次是一時衝動，不單獲家人支持，更主動尋求外展社工協助，態度積極，除認罪刑期折扣外，再作額外減刑。法官就暴動罪判監28個月，襲警罪則判監2個月，因兩罪罪責有重叠之處，刑罰同期執行。

【案件編號：DCCC665、667/20】

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