政府早前徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作肺炎隔離營，逾千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路。三名涉案男女被控在公眾地方造成阻礙及襲警罪，經審訊後全被裁定罪成。裁判官梁嘉琪今聽罷各被告求情後，認為所有被告均沒有悔意，遑論真誠悔意，罰款及緩刑等非監禁式刑罰不足以反映案件嚴重性，判處任區議員助理的女被告監禁5星期、男文員被告監禁11星期，至於應屆DSE考生被告則判入更生中心。

三名被告依次為陳惠欣（32歲，區議員助理）、陳曉陽（25歲，文員）及李佳俊（19歲，應屆DSE考生），被控於去年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他人士聚集，導致公眾地方或交通受阻。除了陳曉陽承認堵路控罪，其餘二人均否認控罪。另外，陳曉陽及李佳俊分別否認襲擊警司陳子良及警員高恩祺。

辯方求情指，首被告的背景報告正面，父母及胞妹均有到庭支持她。辯方形容首被告並非讀書材料，畢業後曾任職不同職業，現時任職沙田區議員助理，為家庭經濟支柱。她與丈夫自2018年分隔兩地，但關係融洽。辯方指被告於還柙的14天期間表現合作，她於本案前只曾數次參與和平集會。辯方又透露，首被告牽涉另一宗示威案，早前被定罪，下月判刑。

辯方又指次被告的報告內容亦屬正面，背景良好，對本案有悔意。辯方透露，次被告會給予家用，亦有支持他的家庭，重犯機會微。次被告因不滿政府決定於美孚設置隔離營，才會參與示威。他只是一時衝動，才將垃圾桶推出馬路，再於被警員拘捕時失去理智，才會施襲。辯方指被告除了不同意控方使用「暴動」的字眼外，其餘控方案情均表同意。儘管被告的行為阻街，但並未造成危險，望裁判官判處罰款。

應屆DSE男生案中頭部嚴重受傷

至於第四被告，辯方求情指其校內表現優良，操行良好，是運動健將，其家人及親友均有到庭支持他。被告為本屆文憑試考生，本案無疑會對其將來造成影響。辯方又指本案導致被告頭部嚴重受傷，更患上創傷後遺症，需服用藥物。被告的創傷影響其運動表現，對他是極大衝擊。

辯方強調，本案並非一般示威案，第四被告是美孚居民，疫症初期得悉當局會於寓所附近設置隔離營，因而產生憂慮，無可厚非，望法庭判處非監禁式刑罰或緩刑。

梁官則指，根據現場片段，當時有不少市民，有老有嫩，場面混亂，首被告衝出行人路的舉動，定會造成影響。而次被告曾奮力襲擊警員，導致對方臉上受傷。而雖然第四被告在事件中受傷，但法庭要考慮導致他受傷的成因。梁官強調，三名被告均沒有悔意，遑論真誠悔意，罰款及緩刑等非監禁式刑罰未能反映案件嚴重性。第四被告表示會上訴，向法庭申請保釋等候聆訊獲批。

【案件編號：KCCC1687/20】

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