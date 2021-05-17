【本報訊】公共交通費補貼計劃推行逾兩年，運房局昨向立法會提交文件，指2019年至今年4月，交通補貼計劃金額逾50億元，平均每月近20%受惠人士未有於三個月限期內領取補貼。局方在文件中稱，已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何將相關電子繳費系統納入計劃。

擬納入不同電子錢包

運房局文件中指，由2019年1月至今年4月，計劃補貼金額逾50億元，每月平均補貼金額約1.8億元。據局方提供數據顯示，自計劃實施至今年4月，平均每月近20%受惠人士未有於三個月限期內領取補貼。局方指，自計劃實施以來，一共發現三宗涉詐騙個案，一宗已定罪，其餘兩宗由警方調查中。

對於有交通營辦商稱希望政府簡化計劃的營運要求及審計安排，運房局表示，運輸署採取的監管措施是確保公帑運用得宜。署方會繼續與各營辦商溝通，了解其營運情況及需要。

運房局文件中指，隨着不同電子支付平台逐漸普及，當局已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何將相關電子繳費系統納入計劃，包括上傳和核對收費系統的交易紀錄的安排、計算和發放補貼的安排及相應的監察機制等。局方指，擬訂具體的推行方案後，便會與交通營辦商商討。