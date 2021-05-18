去年5月24日反惡法大遊行當日，18歲青年與友人在金鐘添馬公園聊天時，遭任職海關高級關員的特務警察截查，被搜出斜孭袋內藏有萬用刀，友人則管有一盒迷你巴士拿等工具。兩人被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，友人早前認罪，青年則不認罪受審。控方原本打算傳召拘捕及截查友人的警員作供，從而指出兩男是共同行事；惟裁判官王證瑜質疑控方做法對青年不公平，控方最終放棄傳召該警員。辯方今指，當日添馬公園沒有圍封，氣氛平靜，而萬用刀本質上並非攻擊性武器，日常生活中有其合法用途。

18歲青年黃敬知為本案次被告，被指於去年5月24日在中環添馬公園管有一把多用途工具，該工具包括一摺刀。至於本案首被告為他的16歲友人，早前認罪，還柙候判。

裁判官強調並非審理另一被告案件

控方今指除了會傳召兩名截停次被告及檢獲萬用刀的特務警察作供外，亦打算傳召拘捕及截查首被告的兩名警員證人作供。控方解釋，兩名被告共同行事，警方從首被告身上檢獲的物品，可用作針對次被告的環境證供。

辯方大狀表明不反對該兩名警員出庭，惟兩人作供只能提及從首被告身上撿獲物品，辯方反對其餘證供呈堂。王官亦向控方指出，現時控罪並非控告兩名被告共同行事，法庭需要獨立考慮針對每名被告的證供，「唔係一齊告，又要考慮針對首被告的證供」，反問：「咁對次被告是否不公平？」

控方起初仍堅持指首被告所攜物品能顯示他有清楚意圖，王官聞言強調現時並非處理首被告的審訊。控方最終決定不傳召該兩名警員出庭，王官同意做法合理，相信這樣對次被告較公平。

截停次被告黄敬知的海關高級關員李永亮（譯音）供稱，事發時他是特務警察，與同為特務警察的高級關員蔡偉滔（譯音）穿上特務警制服，巡經添馬公園，發現身穿藍色上衣的次被告與另一男子平排坐在一張長椅上。

特務警指次被告表現「驚驚哋」

李續供稱與同袍行近時，次被告「左望右望，神情古怪」，兩男及後步行離開。李認為次被告表現「驚驚哋」，同袍遂著兩人「唔好行住」，兩人隨即停下。同袍在次被告的鈄孭袋內發現一把萬用刀，刀鋒長約7厘米，惟刀鋒當時沒有開啟。

李接受辯方盤問時同意，當時警方沒有圍封添馬公園，市民可自由進出公園。而公園內氣氛平靜，沒有示威活動，有市民在公園散步。

李亦同意，由他發現直至截停次被告，次被告均沒有高叫口號或展示標語，亦沒有拿出萬用刀破壞物品。次被告當時以正常步速進開，亦依從他的指示，被叫停後沒有逃跑，沒嘗試丟棄萬用刀，且配合指示搜身。

王官裁定次被告的案件表證成立。次被告不作供，亦沒傳召辯方證人。

辯方大狀結案陳詞時指，被告沒招認，控方沒有直接證據指控次被告，僅依賴環境證供。惟添馬公園當時並非圍封之地，亦沒有示威或出現破壞情況，氣氛平靜。當日發生刑事案件的地點是灣仔與銅鑼灣，與添馬公園有一段距離，亦沒證據指次被告準備到灣仔或銅鑼灣犯案。

此外，次被告身穿藍色上衣，並非穿黑衣，且次被告沒有泳鏡或「豬嘴」等裝備。而且萬用刀本質上並非攻擊性武器，日常生活中有其合法用途。另外，被告當時沒叫口號，亦沒破壞，希望法庭能裁定被告罪名不成立。

王官將案件押後至6月16日裁決，其間准被告保釋。

【案件編號：ESCC2393/20】

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