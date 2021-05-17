現年27歲的關好鈞，在備戰文憑試的關鍵時刻確診紅斑狼瘡，惟其讀大學的決心沒有被病魔磨滅，她憑樂天堅毅性格，視病症為戰友「狼先生」並肩作戰約10年，其間在反覆病發下考了文憑試3次，又於大學時期因病休學一年，今年終於大學畢業，並準備投身輔導員行業，期望以自身經歷勉勵病友。

併發症纏身 考3次文憑試終入大學

2011年，就讀中六的關好鈞身體多處突然出現紅疹及持續發燒，經多日留院化驗後確診系統性紅斑狼瘡（SLE）。SLE是可影響全身器官及系統的自身免疫系統疾病，好鈞受多個病徵及併發症纏身，包括疲倦、眼乾，還有令她神智不清的腦炎，以及可引致中風或猝死的肺血管栓塞等。

好鈞在備戰文憑試期間多次病發，她憶述，當時經常入院治療，每次時間以月計，她在病牀戴着醫療儀器、耳塞溫習，惟不時受檢查阻擾，加上體力不支，每天只能溫習3、4小時。結果首次文憑試失利，相隔一年後重考成績亦未如理想，當時親人、醫生亦勸她放棄。

幸得媽媽不顧反對，支持她在夜校重讀，最終於2016年第三次挑戰文憑試，並成功考入樹仁大學輔導及心理學系。好鈞表示，除了多得媽媽鼓勵外，亦因家中無人有大學學歷，令她下定決心考入大學，「成為爸爸媽媽嘅驕傲」。

好鈞對大學生活充滿憧憬，最期待玩迎新營，她憶述活動之一為在長洲行山，她需要一邊吸哮喘藥才能完成。惟好景不常，入學後SLE再次上腦，在第三學年誘發了罕見的腦神經病僵硬人症候群，自此需要枴杖輔助步行及使用尿袋。好鈞在不情願下休學一年休養，她坦言，未能與同期同學一起畢業留下遺憾。

天性樂觀 視「狼」為戰友 插畫勉勵自己與同路人

好鈞現時病情較穩定，但每日仍需服用20多種，共30多顆藥物，還要注射薄血針。青春黃金歲月就在病魔纏繞下度過，好鈞憶述確診時心情「直插谷底」，認定自己無法繼續應試，亦很懼怕治療過程，例如氣管鏡檢查如遇溺瀕死，於頸上插洗血喉亦痛楚難耐。

不過，天性樂觀的好鈞明白SLE無法根治，很快便重整心情，「一世我都要同呢個病一齊，既然冇得擺脫，如果我一路諗住長期病，我會好辛苦，不如將佢視為我朋友」。2014年開始，她利用住院閒餘時間，創作了比喻為紅斑狼瘡症的「狼先生」，並於Facebook專頁發佈相關插畫，鼓勵自己與同路人。好鈞形容，狼先生是一個可愛、開心的角色，如戰友般陪伴她，「入醫院都唔會有咩大反應」，因為就像跟狼先生一起回家，探望護士、病友等朋友。

患病人生 小事亦精采

花了近10年終圓大學夢，今年畢業的好鈞已準備投身輔導行業，期望以自身經歷開解病友，即使患病亦能過精彩生活，如她的座右銘一樣︰「我哋能夠做到嘅，永遠都比想像嘅多」，別因病而為自己設限。她稱，得到親友愛護、透過插畫聯繫病友，甚至將畫作結集出書，這些對普通人容易不過的事，對她來說已是豐富的人生經歷，「已經好值得高興」。

好鈞憑樂天堅毅態度獲得第九屆司徒華獎好學生獎，獲得1萬元獎金及獎狀。司徒華獎表揚努力奮鬥的學生及用心愛護學生的老師，第十屆正接受提名，截止提名日期為5月31日。

記者：鍾家寶

攝影：彭志行

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