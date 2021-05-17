【本報訊】現年27歲的關好鈞在備戰文憑試時確診紅斑狼瘡，惟入大學決心沒被磨滅，她憑樂天堅毅性格，視病症為戰友「狼先生」，並肩作戰10年後，今年終大學畢業。她準備投身輔導員行業，期望以自身經歷勉勵病友。好鈞憑樂天堅毅態度獲第九屆司徒華獎好學生獎。

2011年，中六的關好鈞突現紅疹及持續發燒，並確診系統性紅斑狼瘡（SLE）。SLE是影響全身器官及系統的自身免疫系統疾病，好鈞受病徵及併發症纏身，包括疲倦、還有令她神志不清的腦炎等。好鈞在備戰文憑試期間多次病發入院，結果首次考試失利，一年後重考成績亦未如理想，親人、醫生亦勸她放棄。幸媽媽支持她在夜校重讀，2016年終考入樹仁大學輔導及心理學系。

多次病發 一度休學

好鈞對大學充滿憧憬，她憶述參加迎新營到長洲行山，需一邊吸哮喘藥才能完成。惟她入學後SLE再次上腦，在第三學年誘發罕見的腦神經病僵硬人症候群，自此需枴杖輔助及用尿袋，被迫休學一年。樂觀的好鈞明白SLE無法根治，「既然冇得擺脫，如果我一路諗住長期病，我會好辛苦，不如將佢視為我朋友」。2014年開始，她住院時創作寓意紅斑狼瘡症的「狼先生」，於fb專頁發佈插畫，鼓勵自己與同路人。她形容狼先生是可愛、開心的角色，如戰友般陪伴她。

花近10年終圓大學夢，好鈞準備投身輔導員，以自身經歷開解病友，如她的座右銘︰「我哋能夠做到嘅，永遠都比想像嘅多」。好鈞獲頒第九屆司徒華獎好學生獎，獲一萬元獎金及獎狀。司徒華獎表揚努力奮鬥的學生及用心愛護學生的老師，第十屆正接受提名，截止提名日期為5月31日。