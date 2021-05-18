民陣前年10月發起九龍遊行，惟遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方拘捕多人，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區倬僖與另外四名男子否認非法集結與管有攻擊性武器等13罪，案件早前審結。裁判官葉啓亮今裁定5名被告所有罪名成立，直指警員證供清晰，盤問下並無迴避或避重就輕，接納警方證供。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱為學生。他們同被控於前年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界參與非法集結，以及身處非法集結期間使用口罩或圍巾遮蔽面容。

區另被控管有物品意圖損壞他人財產罪，涉及一罐噴漆。其餘四名被告則均另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，涉及石頭、磚頭、鉗、黑膠紙及膠索帶等物。謝則另被控襲擊警長X，胡另被控故意阻撓總督察Y。

葉官總結證據指，當日旺角亞皆老街等地皆有堵路示威，路面上有磚頭、鐵欄及垃圾桶等，數十人聚集叫口號，針對警方，無疑令人合理地擔心秩序會被破壞。警方到場執法，追截黑衣人群時拘捕各被告，故裁定非法集結罪成。其中首被告用鐵桶襲警，第三被告則阻擾拉扯督察阻止制服次被告，分別被裁定襲警及阻差辦公罪成。

另外五人被捕時均以口罩蒙面，故全部違反蒙面法。另外五人被捕時身上分別攜有石頭、磚頭、鉗、黑膠紙、膠索、噴漆等，分別裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、以及管有物品意圖損壞他人財產罪成。辯方現正求情。

【案件編號：KCCC559/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）