支聯會今年能否舉辦六四集會，至今仍未有確實答案。有記者於今早行會前追問特首林鄭月娥，今年會否會禁止六四集會進行，高叫「結束一黨專政」是否違反《國安法》，以及市民參加會否觸犯刑法等，林鄭表示對揣測性報道不會評論，但強調對於公眾集會有一套制度，決定是否合法或獲批，不能「隨便講一個情景就話得定唔得」，尤其現時有限聚令。

林鄭又指，每次有記者提出要求她按法律評論究竟是否合法或容許與否，是「強人所難」，因需視乎當事人在甚麼情景及有何意圖、法律如何闡述，及有何證據下才能決定，最終法律詮釋都要留待法庭判斷。

昔日報道：由董建華「放下包袱」到林鄭收口歷任特首圖掩埋真相

林鄭曾言：歷史要為六四作交代

翻查資料，早於2017年的特首選舉，當時作為候選人之一的林鄭月娥在一個選舉論壇上，同樣被問及會否支持平反六四，她當時回應指「六四是一件令人非常傷感的事，但我認為歷史一定會有一個交代，我們要看看往後的發展。」

在去年6月4日當日，林鄭形容當天為「很多人都有一個回憶」，又指「從特區政府來說，這個亦彰顯了香港是一個非常自由的地方」，稱會尊重市民表達、言論自由、集會自由等。她又盼當日的集會能在「安全、有秩序」情況進行。當時有記者追問會否有勇氣向北京爭取六四平反，林鄭沒有回應。

去年政府以疫情為由，30年來首次禁止支聯會維園六四集會，當時林鄭同樣被問及，是否從此不可再喊「結束一黨專政」或不能再舉辦，但她未有正面回應，指稱有上訴機制讓支聯會提出上訴。

4.27報道：林鄭：要尊重共產黨 「結束一黨專政」有否違國安法睇證據

19年6月4日報道：競選時稱「歷史定有交代」林鄭今拒回應是否支持平反

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