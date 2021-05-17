【本報訊】2019年反修例事件將近兩周年，至今年3月底，共10,250人因反修例事件被捕，2,500人被檢控，檢控率為24%，當中1,200人完成法律程序，其中約八成人有法律後果。自去年國安法實施，共107人因此被捕，57人被檢控。保安局局長李家超稱，國安法實施後暴力罪行大減，鼓吹港獨行為收斂，惟相關風險未消除。

反修例事件拉10,250人

李家超昨交代罪案數字，本年首三個月罪案數字為14,779宗，較去年同期16,422宗下跌一成，暴力罪案減少約百宗，即約2,052宗。李指數據下降或顯示香港離開了「黑暴」帶來的最壞情況，但仍較此前罪案率為高。他又指，國安法實施以來暴力罪行銳減，鼓吹港獨行為大為收斂，形容社會恢復正常運作，但相關風險仍在，警方不會掉以輕心。

2019月6月反修例事件至今年3月底，共10,250人因社運被捕，2,500人被檢控，檢控率24%，1,200人完成法律程序，約八成人有法律後果，當中56%人被定罪，22%簽守行為。李提到涉反修例事件定罪案件中，最高刑罰為涉及藏有爆炸品人士，被判監12年；亦有被控暴動罪人士被判五年半，觸犯與汽油彈有關罪行者被判監四年，稱有關罪行非常嚴重。國安法方面，警務處國安處至今拘107人，57人被檢控，首宗案件下月23日開審。

其他罪行數字方面，以勒索罪案最為猖獗，今年首三月錄336宗，比去年同期增逾兩倍半。嚴重毒品罪行上升七成至367宗，多種搜獲毒品數量亦大幅上升，包括撿獲966公斤K仔，按升近八倍半，以及撿獲623公斤大麻，上升約四倍。

此外，今年首季被捕少年及青年罪犯均錄得下跌，分別為254及463人，按年均下降約四成；惟被捕的內地非法入境者則暴升，今年首季36人被捕，升幅逾四倍。