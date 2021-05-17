【爭相劈炮】

【本報訊】港府上年有1,860名公務員辭職，創23年新高。公務員事務局局長聶德權昨再透露，上年共有21名政務官辭職，流失率約5.21%，比率屬10年間高位。對於流失率上升，聶指公務員離職原因各異，但認為公務員留任吸引力降，與新制沒有退休金，以及年輕人就業文化不同有關。有公務員工會人士認為，公務員再無長俸固然是原因之一，但近年公務員職業風險越來越高，「有咩事唔止炒咗就算」，也令留任吸引力大減。

聶德權昨於公務員及資助機構員工事務委員會上透露，上年度公務員流失人數約為8,500人，佔實際員額約4.8%，當中退休人數約6,000人，其他則包括辭職、約滿離職和去世等。他解釋，公務員辭職人數中有53%於試用期離任，屬正常情況，而辭職理由包括家庭、健康、獲私人市場聘任等，強調離職並非涉單一因素。

至於政務職系離職情況，聶稱現時680名政務官中，有317名屬首長級職務，上年度有14位退休、21位辭職，1位調任其他職務，總流失率約5.21%，比率屬10年間高水平。對上一個高離職水平為2018/19年度的約4.1%。

當被問及哪個部門辭職情況最嚴重，聶交公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵作答，何稱沒有確切數字，又指數字未必可反映個部門情況，「第一，編制大啲嘅部門亦都好自然會有多啲人流失，另外政府當中有啲一般職系人員，我哋係會調配去唔同部門工作，如該同事喺某部門工作時辭職，未必同部門工作有關。」有議員再追問細節，聶只重申手上無確切數據。

「連網上講嘢都要小心」

對於公務員留任吸引力降低，聶解釋新制公務員沒有退休金，但政府提供公積金比強積金優厚，只是與長俸及退休金比穩定性較低，又指年輕人就業文化很少會一份工作做到退休，不過他認為公務員薪酬待遇仍有競爭力，以往政府曾因收縮停止招聘，導致出現斷層，令相關部門發展及人手繼任有影響，所以今年會在凍結編制情況下，繼續招聘約一萬個職位，以填補人手流失。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭承認，新制公務員沒長俸，令新人覺得沒有太大退休保障，增加年輕公務員辭職誘因，過去公務員以穩定性挽留人才，「但現時都冇咗呢個吸引力，一係只能夠用返長俸去留人，但政府唔會，所以睇唔到點留到人」。梁亦同時指出，近年公務員的職業保障不穩定也是因素之一，「不明朗因素太多，連喺自己私人社交平台講嘢都要小心處理」，加上宣誓安排後，「有咩事唔止炒咗就算」，也令新入職公務員留任吸引力大減。