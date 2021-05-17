【本報訊】梁凌杰的死因研訊昨日踏入第六天。庭上早前透露，梁墮樓時共有四名消防人員參與救援，四人昨被傳召上庭，憶述在救援行動前，他們原打算協助梁返回安全位置，未料梁突爬出棚架，亦不理勸說叫他們「走開」。四人嘗試合力將他拉返地面，但梁「非常猛烈的掙扎和反抗」，消防人員捉不住梁的手腕或褲頭，只能勉強拉住他的上衣，但最終梁將手從上衣抽出，「佢想跣自己出去」，上衣被扯爛後直墮行人路。

事發下午約4時，當日負責人消防隊長王仕賢接報後派人到太古廣場，救援人員包括總隊目廖寶迪、消防員徐煒烈、鄺軍灝及梁志榮。四名消防人員昨均指，他們在工地外候命，等候談判專家游說期間，曾幾次獲告知梁凌杰的態度軟化，要協助梁返回安全位置。其間隊員曾討論若有突發情況發生，例如梁有墮樓危機，他們要合力先將梁固定，另一人再捉住梁的褲頭將他拉回地面。

形容梁不願意配合救援

8時許，消防人員已在樓梯位置設置探射燈及配備電筒，惟約8時50分，廖寶迪稱見到本來坐在地下看手機的梁突然站起來爬出棚架，雙臂抱着欄杆；其他隊員亦從通訊機得知梁「爬咗出去」。四人馬上從工地外走入工作平台，廖走近向梁表示：「你咁好危險，你上返嚟先。」梁僅回覆一句：「走開。」四人於是稍為後退一兩米，談判專家再問梁想要誰人協助，但梁只是說：「走開。」四人見梁在棚架外有伸展動作，聲線漸小，意識到梁可能感疲累，擔心他會失足墮下。徐形容梁有時低頭望着行人路，有時深呼吸，不時「郁身郁勢」，狀似疲累。廖遂以眼神及點頭示意隊員進行拯救行動。

救援人員慢慢重新接近梁，廖問他：「係咪好攰，不如企上嚟？」梁沒回應。此時，徐率先踏前一步嘗試捉住梁雙手，但梁掙扎，他只捉住梁的右手，廖上前配合捉住梁的手腕，但因梁掙扎而脫手。鄺同時配合欲抽起梁的褲頭，但最終只能勉強抓住梁右邊腰間的上衣，然而梁把手從上衣抽出，「佢想跣自己出去」，最終上衣被扯爛。梁志榮見狀，馬上沿棚架向下爬，嘗試在三樓位置捉住梁凌杰，但到達三樓時已見梁正在墮下。

四人昨在庭上形容，梁凌杰當日情緒平靜，惟不願意與人溝通，亦不願意配合救援；廖更指他當時「非常猛烈的掙扎和反抗」。四人相信，若當日梁凌杰不掙扎，消防人員可能已成功將他捉住。裁判官問廖會否覺得梁不想消防員救他，廖直言：「其實好難評估，但亦覺得佢有機會跳落去。」

消防隊長王仕賢稱，看到梁之前持𠝹刀，擔心𠝹刀會對救援行動構成危險，故曾向警方表示，在梁放下𠝹刀前，消防員不會上前搶救。他與警方商討營救計劃後，決定由談判人員勸梁放下𠝹刀，並在安全情況下由消防員引領梁回到安全地方；同時在金鐘道設置救生氣墊，並在四樓平台左右兩邊，設置用作扣安全繩的高角度拯救系統。及後談判人員到場要求消防人員離開，以免刺激到梁的情緒，平台上的消防員遂按指示退至圍封工地範圍外戒備。

剛設安全繩後五秒已墮樓

當晚6時至8時間，王幾度獲談判人員告知，梁凌杰似乎有意接受營救方案，於是他親自將消息轉達正在工地外候命的隊員，着他們準備隨時行動。至8時50分，王獲告知梁願意在10分鐘後放下𠝹刀，並接受由消防人員協助帶到安全位置，但就在他將消息通知隊員時，地面街道傳來嘈雜聲，有人叫喊「唔好呀」，只見梁已跨出欄杆，雙手交叠在鐵架上。王即指示隊員設置安全繩，就在他確認安全設施完成設置後五秒，梁已經墮樓。

案件編號：CCDI481/19

梁凌杰死因研訊第七天預告︰將傳召急症室醫護人員、消防區長等